Flamengo multa Pulgar e Bap cobra elenco após goleada

Lucas Paquetá e Erick Pulgar durante o jogo desta última quinta-feira - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O dia seguinte à derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino foi de poucas palavras e muitas cobranças no Flamengo. Durante a reapresentação nesta sexta-feira (3), a diretoria comunicou a multa ao volante Erick Pulgar, expulso após agredir um adversário no início do segundo tempo em Bragança Paulista. Além da sanção financeira ao chileno, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, marcou presença no Ninho do Urubu para uma conversa de tom ríspido com o elenco e a comissão técnica de Leonardo Jardim.

A cúpula flamenguista considera o cartão de Pulgar o quinto vermelho do clube em 2026 como um ato de conduta violenta totalmente evitável. O clube agora adota essa postura punitiva de forma sistemática, como já ocorreu recentemente com Wallace Yan, Plata e Carrascal. O clima de insatisfação interna é nítido, e os próprios líderes do grupo promoveram uma reunião exclusiva entre os atletas. O objetivo era alinhar responsabilidades antes do duelo contra o Santos, no domingo (05).

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Cobrança da presidência e autocrítica dos atletas

A visita de Bap ao centro de treinamento, embora periódica, ganhou contornos de intervenção após a atuação apática no interior paulista. O presidente exigiu uma mudança imediata de postura, ressaltando que o nível de investimento do clube não condiz com exibições que geram "vergonha" no torcedor. Leonardo Jardim também usou a palavra para cobrar foco total na sequência do Brasileirão e na logística para a estreia na Libertadores, em Cusco, na próxima quarta-feira.

Há um consenso entre os líderes de que os atletas precisam assumir a responsabilidade pelas partidas ruins. O sentimento após a derrota foi de vergonha e insatisfação pela atuação abaixo do esperado.



Preparação para o Maracanã e notícias do DM

Apesar do turbilhão político e disciplinar, o departamento médico trouxe um alívio para a torcida. O atacante Pedro, que saiu de campo com dores, apresentou apenas câimbras e participou normalmente das atividades regenerativas. O Flamengo agora projeta o retorno de Bruno Henrique para o jogo de domingo e conta com a volta de Evertton Araújo para ocupar a vaga deixada pelo suspenso Pulgar no meio-campo.

Dessa forma, o Flamengo tenta estancar a crise e "virar a página triste", como definiu o volante Jorginho após o revés. A diretoria espera que o peso no bolso de Pulgar sirva de exemplo para o restante do elenco na maratona de decisões que se aproxima. O clube foca agora no único treino completo do sábado para definir o time que enfrenta o Santos, buscando recuperar a confiança antes de subir a altitude peruana na Libertadores 2026.