Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Inspirados em John Travolta, Vasco e Botafogo se encontram nos Embalos de Sábado à Noite. Afinal, às 21h, enquanto o(a) contribuinte se prepara para arrasar nas pistas do Rio de Janeiro, as equipes entram em campo para não derrapar na rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Quem vai dançar? O Cruz-Maltino é o oitavo lugar, com 12 pontos. Já o Mais Tradicional aparece abaixo, com nove, em 15º lugar. O Fogão, porém, tem um cotejo a menos.
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Onde assistir
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Como chega o Vasco
Renato Gaúcho finalizou a preparação para o clássico contra o Botafogo com um saldo positivo de reforços. Em primeiro lugar, destaca-se o retorno de Cuiabano e Spinelli, que treinaram normalmente após se recuperarem de lesões; contudo, a titularidade do lateral ainda depende de uma avaliação física final.
Além disso, o elenco ganha o retorno de Andrés Gómez e Puma Rodríguez, que estavam servindo suas seleções na Data Fifa. Por outro lado, nem tudo são flores: o atacante Brenner desfalca a equipe devido a um trauma no joelho, embora exames tenham descartado uma gravidade maior.
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Como chega o Botafogo
O Glorioso ainda não conta com o técnico Franclim Carvalho, recém-anunciado. Assim, o interino Rodrigo Bellão engata a terceira partida consecutiva no Brasileirão antes de passar o bastão ao treinador português. Ele tem uma vitória e uma derrota neste período no qual o Mais Tradicional mandou Martín Anselmi embora.
Na luta contra o Z4, o Botafogo terá dois retornos fundamentais. Barboza, suspenso, volta à zaga alvinegra. No meio de campo, o volante Danilo assume o seu posto, credenciado por ótimas atuações na Seleção Brasileira.
VASCO x BOTAFOGO
Rodada 10 do Campeonato Brasileiro
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 4/4/2026, às 21h (de Brasília)
VASCO: Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Piton); Moura, Mendes, Tchê Tchê; Moreira, Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Barboza, Bastos e Telles; Edenilson, Danilo e Medina; Santi, Júnior Santos e Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)