São Paulo x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado (4), São Paulo e Cruzeiro fazem um clássico nacional, mas de momentos opostos neste sábado, às 18h30, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quarto colocado, com 17 pontos, mas vem de três jogos sem vencer na competição. Já a Raposa, após um início complicado, venceu a primeira no torneio de pontos corridos em seu último compromisso, mas segue dentro do Z4.

O espetáculo do futebol não para e a Voz do Esporte acompanha tudo. A partir das 17h, você já se conecta para o aquecimento desse grande jogo. Christian Rafael assume o microfone para narrar cada lance.

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Além disso, ele estará acompanhado pelos comentários inteligentes de Diogo Martin. Nas reportagens, Raphael Almeida garante os furos e detalhes do confronto. Clique na imagem e viva essa emoção conosco.