Haaland comanda atropelo histórico do Manchester City sobre Liverpool

Haaland chuta a bandeirinha de escanteio para comemorar o segundo gol do Manchester City sobre o Liverpool - (crédito: Foto: Michael Regan/Getty Images)

O Manchester City goleou o Liverpool por 4 a 0 na manhã deste sábado (4/3), no Etihad Stadium, e garantiu vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Com atuação dominante, o destaque absoluto foi o norueguês Erling Haaland, autor de um hat trick. O adversário da próxima fase será conhecido em sorteio realizado neste domingo (5), logo após o jogo West Ham x Leeds, às 15h (de Brasília).

Após início equilibrado, o City abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Haaland converteu pênalti sofrido por OReilly. Já nos acréscimos, aos 47, o atacante norueguês voltou a marcar ao completar de cabeça um cruzamento pela direita, ampliando a vantagem antes do intervalo.

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Na etapa final, o domínio dos donos da casa se manteve e o terceiro gol saiu logo aos cinco minutos, com Semenyo finalizando após jogada ofensiva bem construída. Pouco depois, aos 12, Haaland apareceu novamente para completar seu hat trick e transformar a vitória em goleada no Etihad Stadium.

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Mesmo em desvantagem, o Liverpool ainda teve chance de diminuir, mas Salah desperdiçou uma cobrança de pênalti. Sem conseguir reagir, a equipe visitante pouco produziu ofensivamente diante do controle imposto pelo City.