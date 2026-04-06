Corinthians negocia com Fernando Diniz para assumir time

O treinador de futebol, Fernando Diniz: novo lar no Parque São Jorge - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Fernando Diniz está em negociações avançadas para ser o novo técnico do Corinthians. A cúpula da equipe do Parque São Jorge chegou, nesta segunda-feira (6/4), a um acordo para que o treinador suceda Dorival Júnior, que foi demitido na noite desse domingo (5/4), após derrota por 1 x 0 diante do Internacional, a nona consecutiva. As informações são do jornal Globo Esporte.

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A estreia deve ser nesta semana, na quinta (9/4), em confronto válido pela estreia da Libertadores, contra o Platense, na Argentina. O vínculo contratual será válido durante o resto de 2026, ou seja, até o final de dezembro.

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Fernando Diniz tem ampla experiência no mercado nacional. Após os primeiros passos no Audax-SP, passou por Athletico-PR, São Paulo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, e, mais recentemente, Vasco. O momento de maior destaque veio no Tricolor das Laranjeiras, quando conquistou a Libertadores, em 2023.