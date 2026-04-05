Corinthians demite Dorival Júnior após nove jogos sem vitória

Dorival Júnior não é mais treinador do Corinthians. O mentor do tetracampeonato alvinegro da Copa do Brasil e do segundo título da Supercopa foi desligado do comando da equipe após a derrota por 1 x 0 para o Internacional, neste domingo (5/4), na Neo Química Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador estava sob pressão da diretoria e da torcida corintiana devido à sequência de oito jogos sem vitórias, antes da partida contra o Internacional. O tropeço em casa, que ampliou o jejum, resultou na demissão.

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A última vitória do Corinthians foi em 19 de fevereiro sobre o Athletico-PR, por 1 x 0, em Curitiba, pela 2ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, empatou com Portuguesa, Cruzeiro, Santos, Flamengo e Chapecoense, e perdeu para Internacional, Fluminense, Coritiba e Novorizontino.

Contratado em 28 de abril de 2025, Dorival Júnior se despede do Corinthians com os títulos da Copa do Brasil sobre o Vasco e da Supercopa diante do Flamengo. Neste temporada, o alvinegro caiu diante do Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista e tem início ruim na Série A.

Em 63 jogos à frente do Corinthians, Dorival Júnior conquistou 26 vitórias, teve 19 empates e amargou 18 derrotas.

O Corinthians tem pressa para encontrar um substituto, pois retorna a campo na quinta-feira, quando visita Platense na Argentina pela estreia na Libertadores. O treino desta segunda-feira (6/4) no CT Joaquim Grava será comandado por William Batista, treinador do sub-20 do clube.

Dorival Júnior é o 10º técnico demitido após 10 rodadas da Série A do Brasileirão. Antes, tiveram os vínculos rompidos Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Juan Carlos Osorio (Remo), Filipe Luís (Flamengo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Pablo Vojvoda (Santos) e Martin Anselmi (Botafogo).

Esses nomes também são opções para o Corinthians no mercado, principalmente Tite, mentor das conquistas de dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), Libertadores e Mundial de Clubes em 2012. Vojvoda também pode aparecer na pauta, devido ao bom relacionamento com o diretor Marcelo Paz, com quem trabalhou no Fortaleza.

Veja a nota oficial do Corinthians



O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição.

O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20.