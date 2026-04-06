Cruzeiro afasta Walace e corta volante da estreia na Libertadores

Mensagem enviada por engano no grupo do elenco motivou a punição do volante de 31 anos - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro decidiu afastar o volante Walace, e portanto, vetou a sua participação na estreia da equipe na Libertadores. O jogador não integrou a delegação do Cabuloso que estará na cidade de Guayaquil, para o jogo contra o Barcelona-EQU, nesta terça (7/4), às 21h. A diretoria tomou a decisão após identificar uma conduta considerada incompatível com as normas internas do elenco.

De acordo com informações internas, o jogador compartilhou um conteúdo em um grupo da delegação que criticava diretamente um companheiro. A mensagem, possivelmente enviada por engano, gerou repercussão imediata dentro do grupo. Diante disso, o caso chegou à diretoria, que se reuniu com o atleta ainda em São Paulo para tratar da situação.

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Após a reunião, os dirigentes optaram pelo afastamento do jogador, com respaldo da comissão técnica, liderada por Artur Jorge. O clube classificou o episódio como uma infração grave ao código de conduta. Além disso, a cúpula celeste informou publicamente que o atleta desrespeitou um colega, o que motivou a medida. Até o momento, não houve manifestações das duas partes.

Histórico e impacto no elenco

Internamente, o clube já havia registrado um episódio anterior envolvendo descumprimento de normas por parte do atleta. Na ocasião, a diretoria aplicou uma punição nos bastidores. No entanto, a reincidência levou o Cruzeiro a tornar a decisão pública e a adotar uma medida mais rígida em relação ao volante.

Walace esteve com o grupo na partida contra o São Paulo e constava inicialmente nos planos para a viagem ao Equador. No entanto, a decisão da diretoria alterou o planejamento da equipe antes da estreia pelo torneio fora de casa. Dessa forma, a comissão técnica reorganiza as opções para o setor de meio-campo.

Contratado em 2024 junto à Udinese, o volante não conseguiu se firmar na equipe. Em 2026, participou de apenas uma partida oficial, após ter sido relacionado em jogos do Campeonato Mineiro. Assim, o afastamento marca mais um capítulo na trajetória do jogador pelo clube.