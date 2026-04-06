Ídolo do Grêmio, Juarez Tanque morre aos 97 anos

Quarto maior artilheiro da história do Tricolor, morre nesta segunda (6), aos 97 anos - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio confirmou a morte do ex-jogador Juarez Teixeira, conhecido como "Tanque", na manhã desta segunda-feira (6/4), aos 97 anos. A causa não foi divulgada. Logo após a confirmação, o clube manifestou pesar pelo falecimento de um de seus principais nomes históricos.

Entre 1948 a 1954, o jogador teve passagens por clubes de Santa Catarina, Paraná e litoral paulista. Até que em 1955, o seu trabalho em campo despertou o interesse do então técnico do Grêmio, Foguinho (outro grande artilheiro da história gremista), sendo contratado pelo clube.

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A partir dali, Juarez construiu uma trajetória marcante com a camisa do Imortal. Nesse período, participou de campanhas vitoriosas e conquistou cinco títulos do Campeonato Gaúcho consecutivos. Além disso, integrou o elenco campeão sul-brasileiro em 1962, competição também conhecida como "Copa da Legalidade".

O ex-atacante estreou pelo Grêmio em março de 1955, em uma vitória por 7 a 0 sobre a seleção de Paysandu, do Uruguai. Encerrou sua passagem pelo Tricolor em dezembro de 1962, após atuar no Gre-Nal daquele ano. Ao longo da carreira no time, foram 205 gols marcados em 306 partidas, consagrando-se o 4º maior artilheiro da história gremista.

Legado dentro e fora de campo

Além do desempenho pelo clube, Juarez também representou a Seleção Brasileira em 1956. Na ocasião, participou da conquista do título pan-americano, em equipe formada majoritariamente por atletas do futebol gaúcho. Dessa maneira, ampliou sua relevância no cenário esportivo nacional.

O reconhecimento da trajetória ocorreu em diferentes momentos após a aposentadoria. Em 1996, o Grêmio incluiu o nome do ex-jogador na Calçada da Fama do Estádio Olímpico. Posteriormente, ele atuou como conselheiro do clube entre 1983 e 2013, mantendo vínculo institucional por décadas.

Mais recentemente, em 2023, o clube realizou uma homenagem ao ex-atleta na Arena do Grêmio, em celebração aos seus 95 anos. Na ocasião, ele recebeu itens comemorativos e participou de cerimônia oficial. O velório ocorre nesta segunda-feira (6/4), a partir das 17h, em Viamão, no Rio Grande do Sul.