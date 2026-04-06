Declaração de Renato pelo Vasco incomoda imprensa estrangeira

As declarações de Renato Gaúcho sobre a adaptação de atletas colombianos no Vasco e no cenário nacional ecoaram com força na imprensa da América do Sul ao longo desta semana. Veículos de comunicação concederam amplo destaque à análise do técnico cruz-maltino, que expôs uma visão crítica sobre o desempenho desses profissionais.

Nesse contexto, o portal DSports resumiu o sentimento de surpresa ao estampar que Renato Gaúcho gerou polêmica após derrota do Vasco: Os colombianos erram muito".

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O comandante analisou logo depois do revés por 2 x 1 diante do Botafogo, ao falar sobre a dificuldade de Marino Hinestroza em se firmar na equipe titular.

Diante desse cenário, Renato detalhou os obstáculos que identifica no processo de integração dos jogadores vizinhos.

"O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é pra eles terem tranquilidade para tomar a melhor decisão. O desespero próximo da área é sempre do adversário. Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigir eles. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%".

Além disso, o técnico resgatou experiências de sua passagem pelo Rio Grande do Sul para embasar seu argumento atual.

"Quando eu estava no Grêmio e me ofereciam jogadores colombianos e equatorianos, eu gosto deles, mas eu só dava o aval pra trazerem quando estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. E isso leva tempo", explicou.

Colombianos no Vasco

Atualmente, o elenco do Vasco conta com quatro nomes daquela nacionalidade, sendo Andrés Gómez o único titular absoluto, enquanto Marino Hinestroza, Rojas e Carlos Cuesta aguardam oportunidades no banco de reservas.

Em virtude da contundência das frases, o assunto não apenas dominou as manchetes dos principais jornais esportivos do continente, como também incendiou os debates nas redes sociais.

Inclusive, o comentarista Carlos Antonio Velez, da emissora colombiana WinSportsTV, validou o posicionamento do técnico brasileiro ao publicar que "a verdade dói".

Creo que nos descubrieron!!! ( y eso que del cuello para abajo somos de lo mejor ,con correcciones, pero de ahí para arriba hay más problemas)

La verdad duele.. pero duele más no corregir los errores y creerse más de lo q somos) https://t.co/jP8mxDXrzL Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 5, 2026

Em sua análise, o jornalista ironizou a situação ao concordar com Renato e sugerir que os jogadores de seu país demonstram excelência técnica, mas falham justamente no uso do raciocínio tático.