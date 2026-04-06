Brasil domina lista dos jogadores mais valiosos da Libertadores; veja

Campeão das últimas sete edições, o Brasil detém o maior domínio de todos os tempos e começa a Libertadores em 2026 como favorito para conquistar mais um título. Aliás, a competição continental inicia com um retrato bem claro do domínio econômico e técnico do futebol brasileiro na América do Sul. Afinal, o país domina a lista dos jogadores mais valiosos no torneio.

O futebol brasileiro é detentor dos 51 jogadores mais valiosos da Libertadores, de acordo com o "Transfermarkt". Mesmo se desconsiderar os jogadores de Bahia e Botafogo, que foram eliminados na fase preliminar, o Brasil domina as primeiras 41 posições do ranking. Palmeiras e Flamengo, aliás, contam com 11 jogadores, cada um, na lista.

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O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, é o jogador mais caro da Libertadores de 2026, avaliado em 38 milhões de euros (R$ 225,7 milhões na cotação atual). Além dele, apenas o meia Lucas Paquetá, do Flamengo, ultrapassa a barreira dos 30 milhões de euros. Afinal, o camisa 20 do Rubro-Negro tem preço estimado em 35 milhões de euros (R$ 178,2 milhões).

A lista de domínio do futebol brasileiro ainda conta com nove jogadores do Cruzeiro, sete do Corinthians, cinco do Bahia e do Botafogo, além de três do Fluminense. Sem considerar os eliminados da fase preliminar, o top 10 dos mais valiosos conta com jogadores de cinco dos seis clubes brasileiros. A exceção é o Mirassol. Portanto, esse é o maior domínio do futebol brasileiro no torneio.

Jogadores mais caros da Libertadores:

1º – Vitor Roque (Palmeiras): 38 milhões de euros (R$ 225,7 milhões)

2º – Lucas Paquetá (Flamengo): 35 milhões de euros (R$ 178,2 milhões)

3º – Kaio Jorge (Cruzeiro): 26 milhões de euros (R$ 154,5 milhões)

4º – Yuri Alberto (Corinthians): 25 milhões de euros (R$ 148,6 milhões)

5º – Breno Bidon (Corinthians): 22 milhões de euros (R$ 130,8 milhões)

Flaco López (Palmeiras): 22 milhões de euros (R$ 130,8 milhões)

7º – Gerson (Cruzeiro): 20 milhões de euros (R$ 118,9 milhões)

8º – Pedro (Flamengo): 17 milhões de euros (R$ 101,7 milhões)

Samuel Lino (Flamengo): 17 milhões de euros (R$ 101,7 milhões)

10º – Martinelli (Fluminense): 16 milhões de euros (R$ 95,1 milhões)

André (Corinthians): 16 milhões de euros (R$ 95,1 milhões)