Brasileirão Feminino: Minas Brasília e Cresspom vencem no DF

Minas Brasília comemora o triunfo no Bezerrão contra o 3B da Amazônia: campanha firme rumo à primeira divisão - (crédito: Patricy Albuquerque )

Minas Brasília e Cresspom venceram neste fim de semana pela segunda e a terceira divisões do Campeonato Brasileiro Feminino no fim de semana. No domingo, as Minas receberam o 3B da Amazônia no Bezerrão e derrotaram as adversárias por 2 x 1. No sábado, as Tigresas triunfaram por 4 x 2 diante do Várzea Grande e seguem na disputa pelo avanço à próxima fase. As Minas receberam no Bezerrão o 3B da Amazônia, no domingo, e derrotaram as adversárias por 2 x 1.

O feriado de Páscoa para o Minas foi comemorado no Bezerrão com vitória. Em uma cobrança de falta, Gaby acertou o ângulo e abriu a parcial. O segundo gol poderia ter vindo em seguida, após Michele sofrer pênalti. Gaby foi para a bola, mas mandou na trave.

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Porém, o segundo veio na etapa final. Na falha da goleira adversária, Gaby aproveitou a sobra para a construção da jogada. Monse apareceu para deixar o segundo. O gol das amazonenses veio de uma cobrança de pênalti: Carol converteu, mas os três pontos ficaram com as donas da casa.

Série A3

No Estádio Abadião, o Cresspom fez um jogo acirrado com a equipe do Amazonas. Logo aos dois minutos, as donas da casa abriram o placar com um gol de Jéssica Beiral. A vantagem no placar foi ampliada aos 49 minutos, na reta final do primeiro tempo. Na cobrança de falta, Milena Lopes aproveitou a sobra da bola para mandar balançar as redes.

Porém, no segundo tempo, Regiane ficou com a responsabilidade de diminuir a vantagem com um gol de cobertura. Na sequência, Ágata ampliou e, nos acréscimos, Naiara acertou o chute de fora para carimbar o triunfo.

O próximo compromisso do Cresspom é novamente contra o Várzea Grande, no dia 19 de abril, Às 16h, em Cuiabá. Já o Minas, joga de novo em casa. Desta vez, recebe o Ação-MT, também no dia 19 e no mesmo horário que as Tigresas.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima