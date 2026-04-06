NBB: Brasília inicia série de três jogos em casa para se firmar no G-4

Com o apoio da torcida no Nilson Nelson, o time de Dedé Barbosa enfrenta o São José nesta terça-feira (7/4) buscando subir na tabela antes dos playoffs

O Brasília Basquete inicia a rodada na quarta posição na classificação do NBB e espera terminar a temporada regular no mínimo nela para ter o mando de quadra - (crédito: Matheus Maranhão / Brasília Basquete )
O Brasília Basquete inicia a rodada na quarta posição na classificação do NBB e espera terminar a temporada regular no mínimo nela para ter o mando de quadra - (crédito: Matheus Maranhão / Brasília Basquete )

Na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete começa, nesta terça-feira (7/4), uma sequência importante de três confrontos como mandante até os playoffs. Às 20h15, o Ginásio Nilson Nelson receberá o duelo do ET contra o São José. No G-4, o fator casa pode ser o principal aliado para consolidar o poder dos extraterrestres na temporada para chegar firmes ao mata-mata.

Faltando quatro rodadas para o fim da temporada regular, pode-se dizer que o objetivo de Dedé Barbosa no returno está próximo de ser concluído: finalizar essa etapa na melhor colocação possível. A depender de uma combinação de resultados de outros times, há chances de o Brasília subir para a terceira posição, o que daria a possibilidade de mandar mandar mais partidas em casa.

Na temporada passada, o Brasília Basquete garantiu a classificação na quarta posição. Nas oitavas de final, se despediu ao ser superado pelo São Paulo. Agora, a expectativa é repetir o feito do último ano. O grupo investe em questões táticas e na recuperação física dos atletas. Em casa, são 15 vitórias e um revés.

Principal destaque do Brasília, o armador Facundo Corvalán atua como um dos líderes da equipe. O argentino é referência na organização tática. Para ele, o grupo chega focado para enfrentar os desafios em casa.

"Chegamos nessa reta final com muita confiança depois de vitórias importantes contra Corinthians e Flamengo. Agora, temos três jogos seguidos diante da nossa torcida, que faz toda a diferença para a gente manter o time no G-4 e até buscar uma posição ainda melhor antes dos playoffs. Sabemos o quanto esses jogos em casa podem nos colocar em uma condição forte, então é foco total para fechar bem essa fase e chegar ainda mais preparados para o mata-mata", avalia.

Programe-se 

Novo Basquete Brasil 

Brasília Basquete x São José 

Data e horário: 7/4 (terça-feira), às 20h15

Local: Ginásio Nilson Nelson 

Ingressos: Aplicativo do Brasília Basquete 

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 06/04/2026 18:34 / atualizado em 06/04/2026 18:34
