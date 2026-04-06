NBB: Brasília inicia série de três jogos em casa para se firmar no G-4

Na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete começa, nesta terça-feira (7/4), uma sequência importante de três confrontos como mandante até os playoffs. Às 20h15, o Ginásio Nilson Nelson receberá o duelo do ET contra o São José. No G-4, o fator casa pode ser o principal aliado para consolidar o poder dos extraterrestres na temporada para chegar firmes ao mata-mata.
Faltando quatro rodadas para o fim da temporada regular, pode-se dizer que o objetivo de Dedé Barbosa no returno está próximo de ser concluído: finalizar essa etapa na melhor colocação possível. A depender de uma combinação de resultados de outros times, há chances de o Brasília subir para a terceira posição, o que daria a possibilidade de mandar mandar mais partidas em casa.
Na temporada passada, o Brasília Basquete garantiu a classificação na quarta posição. Nas oitavas de final, se despediu ao ser superado pelo São Paulo. Agora, a expectativa é repetir o feito do último ano. O grupo investe em questões táticas e na recuperação física dos atletas. Em casa, são 15 vitórias e um revés.
Principal destaque do Brasília, o armador Facundo Corvalán atua como um dos líderes da equipe. O argentino é referência na organização tática. Para ele, o grupo chega focado para enfrentar os desafios em casa.
"Chegamos nessa reta final com muita confiança depois de vitórias importantes contra Corinthians e Flamengo. Agora, temos três jogos seguidos diante da nossa torcida, que faz toda a diferença para a gente manter o time no G-4 e até buscar uma posição ainda melhor antes dos playoffs. Sabemos o quanto esses jogos em casa podem nos colocar em uma condição forte, então é foco total para fechar bem essa fase e chegar ainda mais preparados para o mata-mata", avalia.
Programe-se
Novo Basquete Brasil
Brasília Basquete x São José
Data e horário: 7/4 (terça-feira), às 20h15
Local: Ginásio Nilson Nelson
Ingressos: Aplicativo do Brasília Basquete
