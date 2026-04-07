Jogador argentino rompe preconceito e fala sobre homossexualidade

*Por Bernardo Caporalli

O jogador de futebol Ignácio Lago recebeu mensagem em vídeo do namorado em um programa esportivo da Argentina. Lago é um dos destaques do Clube Atlético Colón e o primeiro de toda a história do futebol profissional do país a tomar essa atitude.

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A revelação foi feita durante o “Sangre y Luto”, um programa focado nas notícias do Colón. Em vídeo, o namorado de Ignacio mandou a seguinte mensagem: “Espero que tenha gostado da surpresa e não há nada que me resta a não ser te agradecer e parabenizar pela excelente pessoa e profissional que você é. Sei de toda a sua garra nos jogos, sei que tem um sonho, te amo, te mando um beijo enorme e obrigado por defender as cores da minha cidade.”

“Nacho” Lago, como é chamado, nasceu em Buenos Aires, mas seu time é da cidade de Santa Fé, localizada no nordeste da Argentina. Em 2026, ele soma 3 gols em 7 jogos na “Primera Nacional”, equivalente à série B argentina.

Emocionado, Nacho respondeu à mensagem comparando seu relacionamento com o futebol: "Nós dois somos apaixonados por futebol. E persisto, é um amor irracional, não sei explicar o futebol usando a lógica. Isso também é um amor irracional. O jeito que vivemos é uma questão familiar, nesse caso, somos um casal. A verdade é que vivemos desta maneira como se fosse futebol. O que sentimos, procuramos expressar”.

A atitude de Nacho é histórica e de grande importância. O caso pode servir de exemplo para incentivar jogadores que se escondem por medo da repressão.

*Estagiário sob a supervisão de Luiz Felipe