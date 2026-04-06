Superliga masculina: Montes Claros derrota Brasília e força o 3º jogo

O Montes Claros se impôs no quarto set e frustrou a primeira tentativa candanga - (crédito: Alex Sezko/Monte Claros)

O Montes Claros venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 1 na noite desta segunda-feira. O jogo era o segundo da semifinal da Superliga B masculina. Com a vitória, os mineiros empatam a série melhor de três em 1 x 1 e forçam o terceiro jogo. A terceira partida será neste sábado, às 18h30, novamente no ginásio municipal Tancredo Neves, casa do Montes Claros. O vencedor do próximo confronto garantirá vaga para a final e o acesso para a divisão de elite do vôlei.

Dominante, o Montes Claros fez valer o fator casa e controlou as ações desde o início do primeiro set. Com volume de jogo e um bloqueio eficiente, o time mineiro abriu uma confortável vantagem de nove pontos, forçando o técnico do Brasília a parar o jogo. Após o pedido de tempo, o Brasília esboçou uma reação e encostou no placar, mas a consistência dos donos da casa prevaleceu, e venceram o primeiro set por 25 x 19.

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A dinâmica do jogo mudou no segundo set, desta vez o Brasília ditava o ritmo. Com viradas de bola eficientes pelas alas, o time da capital passou à frente no marcador. Apesar do equilíbrio e da batalha por cada ponto, a equipe do DF manteve a lucidez nos momentos decisivos para frear as investidas mineiras, e fechou o set em 25 x 20.

O equilíbrio deu o tom no início do terceiro set, com as equipes alternando a liderança em uma disputa ponto a ponto. No entanto, o Montes Claros soube aproveitar o momento de instabilidade do adversário para abrir vantagem no placar. Com uma sequência avassaladora, os donos da casa fizeram oito pontos seguidos. O Brasília chegou a ameaçar uma reação no fim, contudo, a parcial se encerrou em 25 x 20.

O quarto set manteve o desenho do anterior, com as equipes alternando a liderança ponto a ponto. Sempre que o Montes Claros esboçava uma vantagem no marcador, o Brasília buscava forças para restabelecer a igualdade. Contudo, na base da entrega e com muita raça, o time da capital finalmente conseguiu romper a resistência mineira e assumir a dianteira do placar no momento crucial da parcial. Mas guiados pela sua torcida e pela vontade de seguir vivo na competição, o Montes Claros anotou três pontos seguidos para retomar novamente a liderança da partida. Os mandantes seguiram consistentes e fecharam o jogo em 25 x 22.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima