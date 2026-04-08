Jogos Sul-Americanos da Juventude entram em cena com logística afiada do COB

Tocha dos Jogos Sul-Americanos de Panamá: mais de 250 atletas brasileiros defendem hegemonia construída pelo país nas últimas três edições do torneio - (crédito: Divulgação/JSJ Panamá)

A contagem regressiva entrou na reta final e a engrenagem brasileira já gira em alta velocidade rumo aos Jogos Sul-Americanos da Juventude de 2026. A quatro dias da cerimônia de abertura, marcada para sábado (12/4), na Cidade do Panamá, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) colocou em prática uma operação logística detalhada para garantir conforto, segurança e desempenho ao Time Brasil na nova missão do calendário de base da entidade em 2026.

A competição, realizada entre sábado (12/4) e 25 de abril, representa a segunda grande parada no ciclo olímpico de verão até Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 — neste ano, o país também vivenciou as nuances da edição de inverno do evento. Após a experiência recente nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, a primeira missão sob o comando da diretoria encabeçada pelo presidente Marco La Porta, o foco agora recai sobre a consolidação de talentos e a manutenção da hegemonia continental construída nas edições de Lima-2013, Santiago-2017 e Rosário-2022.

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No evento do Panamá, o Brasil será representado por 352 pessoas, deles 248 são atletas de 22 modalidades. Antes mesmo do desembarque da delegação, uma equipe avançada com oito integrantes do COB desembarcou no país sede dos Jogos Sul-Americanos da Juventude para ajustar cada detalhe da operação. O trabalho envolve desde hospedagem até credenciamento, passando por fluxos internos e organização de espaços estratégicos.

Responsável pela coordenação local, o gestor João Gabriel Pinheiro explicou o estágio final da preparação. “Nossa equipe avançada está aqui para fazer os ajustes finais em áreas da operação e da logística da delegação. Conseguimos antecipar todas as questões de hospedagem, todos os detalhes de check-in por exemplo”, afirmou o dirigente, diretamente da cidade-sede.

Estrutura completa

A montagem da base brasileira inclui uma operação robusta de transporte de materiais. Ao todo, 2,4 toneladas de equipamentos foram enviadas em carga aérea, distribuídas em quatro pallets de aproximadamente 600 quilos cada. O conteúdo atende diferentes frentes da missão: departamento médico, serviços esportivos, área operacional, além de espaços voltados ao esporte seguro e à preparação mental dos atletas.

O cuidado estrutural acompanha o perfil da delegação. Com competidores entre 14 e 19 anos, o Time Brasil terá suporte ampliado dentro e fora das arenas. De acordo com a entidade do esporte olímpico nacional, 95% do contingente de atleta corresponde a menores de idade. A integração também passa pela presença de nomes experientes, como Poliana Okimoto, chefe de missão medalhista olímpica na maratona aquática, e representantes da Comissão de Atletas do COB (CACOB), como a judoca brasiliense Ketleyn Quadros (dona de duas medalhas de bronze em Jogos) e Beatriz Futuro, jogadora de rugby sevens medalhista pan-americana.

A experiência delas, inclusive, servirá como fonte de incentivo aos atletas em ascensão. Em tom motivacional, Poliana destacou o peso do momento na trajetória dos jovens atletas. “O embarque é sempre muito especial. É quando tudo começa a ficar real, meses e anos de preparação se transformam em oportunidade. Para esses jovens atletas, é importante aproveitar cada segundo dessa experiência, com responsabilidade, mas também com leveza. Representar o Brasil é uma honra enorme, então eu diria para eles confiarem no processo, valorizarem o caminho até aqui e se permitirem viver intensamente cada momento dos Jogos”, declarou.

Medalhista olímpica nas águas abertas, Poliana Okimoto será chefe da missão Panamá-2026: "a expectativa é muito positiva" (foto: Divulgação/COB)

Formação além do pódio

Além de impulsionar resultados imediatos, a missão no Panamá carrega um objetivo estratégico: formar a próxima geração olímpica do Brasil. A vivência internacional, aliada a uma estrutura de alto nível, funciona como base para desafios maiores no ciclo, como os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. Neste ano, o COB ainda terá delegações nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina, e nos Jogos Olímpicos da Juventude de Dakar, em Senegal.

A própria chefe de missão reforçou a importância desse processo. “A expectativa é muito positiva. O COB vem fazendo um trabalho consistente de desenvolvimento e preparação dos atletas, e essa missão no Panamá representa mais um passo importante na formação esportiva desses jovens. Mais do que resultados, é uma oportunidade de aprendizado, de ganhar experiência internacional e de fortalecer o espírito de equipe. Esses eventos são fundamentais para construir a próxima geração do esporte brasileiro”, explicou.

Com a estrutura pronta e a delegação prestes a desembarcar, o Time Brasil inicia mais um capítulo na construção do futuro olímpico apostando, mais uma vez, em uma base sólida montada bem antes do primeiro atleta brasileiro competir por medalhas no Panamá.