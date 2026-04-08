Torcedor corta o cabelo na arquibancada durante jogo da Champions

Torcedor corta o cabelo durante jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu - (crédito: Reprodução/X)

Enquanto Real Madrid e Bayern Munique faziam um eletrizante duelo pela Champions League, nesta terça-feira (7), um torcedor resolveu dar um tapa no visual no meio da arquibancada do Santiago Bernabéu.

Nos minutos finais do duelo, o primeiro pelas quartas de final da competição, vencido por 2 a 1 pelos alemães, um homem sacou um avental e uma máquina e passou a cortar o cabelo de um adolescente para o espanto de todos à volta.

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Porém, de acordo com informações do jornal Marca, o ato seria uma ação publicitária. Tudo para promover um salão de cabeleireiro em Gibraltar, uma possessão britânica no extremo sul da Espanha.

Veja o vídeo:





Nas redes sociais, os internautas detonaram o comportamento da dupla. "Tenho a impressão de que isso foi uma jogada de marketing planejada por influenciadores para conseguir cliques. Que idiota!", escreveu um.

Apesar do fato inusitado, os envolvidos no salão de cabeleireiro improvisado não foram advertidos pelos seguranças do estádio.