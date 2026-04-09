Sul-Americana: Botafogo empata com Caracas na estreia de Franclim Carvalho

O Botafogo decepcionou na estreia do técnico Franclim Carvalho. Em um jogo de pouca inspiração, o Alvinegro empatou com o Caracas, da Venezuela, por 1 a 1, nesta quinta-feira (9), no Nilton Santos, na estreia na Sul-Americana. Assim, o Glorioso deixou a desejar e frustrou os 11 mil presentes no Niltão. Arthur Cabral fez o gol alvinegro, enquanto Wilfred Correa marcou para os venezuelanos.
Com o resultado, o Botafogo soma o primeiro ponto e ocupa o terceiro lugar no Grupo E da Sul-Americana. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. Na sequência, enfrenta o Racing, da Argentina, algoz da Recopa de 2025, na quarta-feira (15), às 19h, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Sula.
Surpresa
Em um primeiro tempo de pouca inspiração, o Botafogo decepcionou a torcida no Nilton Santos. Apesar do favoritismo, o Alvinegro não conseguiu se impor diante do Caracas. Na estreia de Franclim Carvalho, o Glorioso teve o controle da posse de bola e chegou a ter mais de 70%. Contudo, não conseguiu transformar o volume em chances claras. O goleiro Benítez, aliás, fez apenas uma defesa na primeira etapa.
Por outro lado, o Caracas marcou em bloco baixo e dificultou a vida do Botafogo, que por sua vez teve uma troca de passe lenta e facilitou a vida do time venezuelano. Assim, os visitantes procuraram explorar o contra-ataque. E a estratégia, inicialmente, deu certo. Aos 41 minutos, Raul defendeu chute de Figueroa e deu escanteio. Após a cobrança, Wilfred Correa aproveitou a sobra na área e fez 1 a 0.
Botafogo reage e busca empate
O Botafogo tentou mudar a postura no segundo tempo. O técnico Franclim Carvalho colocou Arthur Cabral no lugar de Matheus Martins e a mudança surtiu efeito. Afinal, o camisa 19 precisou de cinco minutos para balançar as redes e empatar o jogo no Nilton Santos. No lance, o centroavante aproveitou a sobra na área após uma dividida de Danilo com o goleiro Benítez.
O panorama da etapa final foi semelhante do primeiro tempo. Afinal, o Botafogo teve o controle da posse de bola mais uma vez e pressionou, principalmente nos primeiros 25 minutos. O Alvinegro criou chances para vencer, mas não demonstrou eficiência. Benítez defendeu um chute forte de Danilo e, depois, contou com a ajuda do travessão na finalização de Arthur Cabral. Mas não adiantou.
BOTAFOGO x CARACAS
Primeira rodada Grupo E da Copa Sul-Americana
Data: 09/04/2026
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Público: 10.241 pagantes (11.931 presentes)
Gols: Wilfred Correa, 42’/1ºT (0-1); Arthur Cabral, 5’/2ºT (1-1)
BOTAFOGO: Raul, Vitinho (Mateo Ponte, 17’/2ºT), Bastos, Barboza e Caio Roque (Jhoan Hernández, 24’/2ºT); Allan, Danilo, Santi Rodríguez (Barrera, 17’/2ºT) e Montoro; Júnior Santos (Kadir, 34’/2ºT e Matheus Martins (Arthur Cabral, 0’/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho
CARACAS: Benítez; Fereira, Quintero, Mago e Yendis; Larotonda, Figueroa (Reinoso, 29’/2ºT) e Wilfred Correa (La Mantia, 38’/2ºT; Lezama (Chris Martínez, 10’/2ºT), Sebastián González (Adrián Fernández, 9’/2ºT) e Covea (Uribe, 29’/2ºT). Técnico: Fernando Aristeguieta
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Auxiliares: Michael Orue (PER) e José Castillo (PER)
VAR: Pablo López (PER)
Cartões amarelos: Bastos, Barrera, Allan (BOT)
