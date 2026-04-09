João Fonseca encara número 3 do mundo por vaga nas semifinais de Monte Carlo

João Fonseca enfrentará o alemão Alexander Zverev, número três do mundo, nas quartas de final do ATP 1000 de Monte Carlo, torneio realizado em Mônaco, na manhã desta sexta-feira (10/4). O jogo terá início a partir das 6h e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. Após encarar Jannik Sinner (2º) em Indian Wells e Carlos Alcaraz (1º) no Miami Open, o carioca finalizará os enfrentamentos diante do atual top três do ranking mundial.
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Depois de vitória animadora contra o italiano Matteo Berrettini (90º) nas oitavas de final por 2 sets a 0 (6 x 3 e 6 x 2), João Fonseca agora mira o fim de um jejum que persiste desde o início da temporada passada. O brasileiro tenta voltar a vencer um integrante do top 10 mundial. O feito não ocorre desde a vitória contra Andrey Rublev, na primeira rodada do Aberto da Austrália de 2025. Na ocasião, o carioca não deu chances ao então número 9 do ranking e fechou o jogo em 3 sets a 0. Esse foi o único triunfo do atleta de 19 anos contra tenistas figurados entre os 10 melhores do mundo.
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Zverev entra em quadra após eliminar o belga Zizou Bergs (47º), por 2 sets a 0. Atual número 3 do mundo, o alemão sustenta o posto com um currículo de peso. São 24 troféus, com destaque para o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2000 e sete taças de Masters 1000, sendo quatro dessas no saibro — Roma (2017 e 2024) e Madrid (2018 e 2021) —, mesma superfície de Monte Carlo. O desafio dos últimos anos, contudo, é superar a consistência do italiano Sinner e do espanhol Alcaraz. Dessa forma, a última grande conquista do tenista de 28 anos foi o Masters de Paris, em 2024.
Esse será o primeiro duelo entre os tenistas e, em entrevista após a partida contra Bergs, o alemão exaltou João e disse estar animado para o duelo. “O saibro é a melhor superfície do João. É sempre empolgante enfrentar um jovem talento do circuito. Eu estou animado para jogar pela primeira vez contra ele. E vamos nos enfrentar muitas vezes nos próximos anos”, afirmou Zverev.
O currículo de João conta com duas conquistas no saibro: o título de simples no ATP 250 de Buenos Aires, em 2025, e o troféu de duplas no ATP 500 do Rio de Janeiro, ao lado de Marcelo Melo. Entretanto, a principal glória da carreira do brasileiro até o momento é o ATP 500 da Basileia, conquistado na temporada passada.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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