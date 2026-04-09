Gustavo Nazário, da Cidade Ocidental, é bicampeão mundial de Karatê

Gustavo Nazário, morador da Cidade Ocidental, município goiano no Entorno a 44km de Brasília, conquistou o bicampeonato mundial de Karatê na modalidade Kumitê (combate). A competição foi realizada em Malta, de 28 a 29 de março, e reuniu atletas de países da Europa.
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Ao longo do campeonato, o atleta de apenas 19 anos enfrentou adversários de alto nível técnico da Itália, França e Espanha. Com a vitória, Nazário se firmou como uma das grandes promessas da modalidade e vira inspiração para jovens e crianças da Cidade Ocidental.
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"Isso é o que mais me dá orgulho de mim mesmo, sabe? De saber que tem jovens que saem de casa para treinar, e pensam: 'Caramba, o Nazário conquistou títulos, então eu também posso chegar lá'. Porque aqui, na Cidade Ocidental, temos muitos atletas com grande potencial. Às vezes, o que os desmotiva é o pensamento de morar numa cidade pequena, no interior, e pensar que não terão muitas oportunidades", afirma o lutador ao Correio Braziliense.
A trajetória de Gustavo no Karatê começou cedo, com apenas cinco anos de idade. Desde o início, o atleta construiu treinamentos rigorosos, renúncias e conciliação entre vida acadêmica, familiar e esportiva. História sobre a necessidade de caminhar muito para nossos objetivos.
"Comecei no colégio da minha cidade porque vi um amigo ganhando uma medalha e falei: 'Cara, quero ganhar uma medalha também'. Minha mãe e irmã falaram para eu começar a treinar, e depois eu descobri que meu pai era faixa preta de karatê. Então, a inspiração e a paixão pelo esporte só foram crescendo. Eu sempre fui um amante das artes marciais e desde que eu comecei sempre quis ser melhor. Não consigo fazer nada pela metade, se irei realizar algo, é para dar o meu 100%", projeta Nazário ao Correio Braziliense.
Após a conquista do bicampeonato, o atleta ainda não terá descanso e seguirá a preparação para os próximos compromissos. Gustavo ainda disputará em 2026 o Campeonato Pan-Americano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
"Eu sempre gosto de fazer uma coisa depois da outra para não ficar com a cabeça cheia. Então, o próximo grande objetivo é a Copa do Brasil. Me sinto com um bom nível de performance. Durante os campeonatos, estou conseguindo ir bem e dar o meu máximo. Mas vi muita coisa lá fora, aprendi muito", comenta Nazário.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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