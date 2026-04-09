Ídolo do Uruguai e do São Paulo, Lugano é o novo embaixador do Capital

Campeão do Mundial de Clubes da Fifa, atual Copa Intercontinental, pelo São Paulo em 2005, Diego Lugano foi oficializado como novo embaixador do Capital na tarde desta quinta-feira. O ex-zagueiro marcará presença no confronto deste domingo contra o Operário de Várzea Grande (MT), às 16h, válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.
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A aproximação do uruguaio com o time candango se deu após o filho, o lateral-esquerdo uruguaio Nicolás Lugano, tornar-se reforço do time tricolor para a temporada de 2026.
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De acordo com o clube, o objetivo é trazer visibilidade ao clube em nível nacional. O primeiro encontro entre a diretoria e o ex-jogador ocorreu no ano passado. Na ocasião, foram apresentados os projetos e os objetivos do clube candango.
"O Lugano é uma referência no futebol mundial, pela garra, determinação, força, e hombridade. Então o futebol precisa desses valores, é o que o Capital acredita. E dentro disso veio a possibilidade de somar forças para fortalecimento da marca, expansão do nome do Capital no Brasil todo e claro, trazer também o relacionamento do Lugano para o futebol de Brasília. Estamos buscando um crescimento do futebol da capital federal, principalmente em relação às categorias de base, com a imagem do Lugano e as portas que ele pode abrir por capital" Godofredo Gonçalves, presidente do Capital
A presença de Lugano representará um momento histórico para o Estádio JK e surge em um período no qual a Coruja necessita se recuperar após um início de ano difícil. O Capital foi eliminado do Campeonato Brasiliense na primeira fase, sem alcançar o mata-mata. Na Copa do Brasil, caiu na terceira fase, após ser superado pelo Operário-PR por 2 x 0.
Na Série D, o Capital estreou com vitória por 1 x 0, no Mato Grosso, sobre o União Rondonópolis, e fará a primeira partida no JK neste sábado, com a presença de Lugano.
A equipe vem de empate por 0 x 0 longe dos domínios na última quarta-feira, contra o Araguaína, em partida válida pela Copa Centro-Oeste. Na competição, a Coruja ocupa a quarta colocação do Grupo A com quatro pontos. No momento, está fora da zona de classificação.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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