Ídolo do Uruguai e do São Paulo, Lugano é o novo embaixador do Capital

Diego Lugano tem presença confirmada no Estádio JK nesta sábado na partida do Capital contra o Operário de Várzea Grande pela Série D - (crédito: Divulgação/Capital SAF)

Campeão do Mundial de Clubes da Fifa, atual Copa Intercontinental, pelo São Paulo em 2005, Diego Lugano foi oficializado como novo embaixador do Capital na tarde desta quinta-feira. O ex-zagueiro marcará presença no confronto deste domingo contra o Operário de Várzea Grande (MT), às 16h, válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A aproximação do uruguaio com o time candango se deu após o filho, o lateral-esquerdo uruguaio Nicolás Lugano, tornar-se reforço do time tricolor para a temporada de 2026.

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De acordo com o clube, o objetivo é trazer visibilidade ao clube em nível nacional. O primeiro encontro entre a diretoria e o ex-jogador ocorreu no ano passado. Na ocasião, foram apresentados os projetos e os objetivos do clube candango.

"O Lugano é uma referência no futebol mundial, pela garra, determinação, força, e hombridade. Então o futebol precisa desses valores, é o que o Capital acredita. E dentro disso veio a possibilidade de somar forças para fortalecimento da marca, expansão do nome do Capital no Brasil todo e claro, trazer também o relacionamento do Lugano para o futebol de Brasília. Estamos buscando um crescimento do futebol da capital federal, principalmente em relação às categorias de base, com a imagem do Lugano e as portas que ele pode abrir por capital" Godofredo Gonçalves, presidente do Capital

A presença de Lugano representará um momento histórico para o Estádio JK e surge em um período no qual a Coruja necessita se recuperar após um início de ano difícil. O Capital foi eliminado do Campeonato Brasiliense na primeira fase, sem alcançar o mata-mata. Na Copa do Brasil, caiu na terceira fase, após ser superado pelo Operário-PR por 2 x 0.

Na Série D, o Capital estreou com vitória por 1 x 0, no Mato Grosso, sobre o União Rondonópolis, e fará a primeira partida no JK neste sábado, com a presença de Lugano.

A equipe vem de empate por 0 x 0 longe dos domínios na última quarta-feira, contra o Araguaína, em partida válida pela Copa Centro-Oeste. Na competição, a Coruja ocupa a quarta colocação do Grupo A com quatro pontos. No momento, está fora da zona de classificação.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima