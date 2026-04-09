Nike avança para assumir bolas da Champions

A Nike está perto de assumir um papel de destaque nas competições europeias. A empresa negocia com exclusividade para se tornar a fornecedora oficial das bolas da Champions, Liga Europa e Liga Conferência, o que pode encerrar uma parceria de 25 anos da Adidas com o principal torneio de clubes do continente.
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A marca americana venceu a concorrência aberta em março, cujo objetivo era aumentar as receitas e redefinir o fornecimento das bolas a partir da temporada 2027/28.
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Em comunicado divulgado na quinta-feira (9/4), a UC3, responsável pelos direitos comerciais das competições de clubes da Uefa, confirmou o avanço nas tratativas e destacou.
A UC3 () concordou em entrar num período de negociação exclusiva com a Nike para se tornar a fornecedora oficial da bola de jogo para todas as competições de clubes masculinas da UEFA de 2027 a 2031. Esta decisão segue-se a um processo de concurso altamente competitivo, diz o comunicado.
A entidade também informou que não fará novos comentários por enquanto.
A Adidas é responsável pelas bolas da Champions desde 2001, quando tirou esse posto justamente da Nike. Além dela, a Puma também demonstrou interesse no novo contrato, mas nenhuma das empresas comentou oficialmente o assunto.
Se o acordo for confirmado, marcará um retorno importante da Nike a esse mercado, dominado pela Adidas nas últimas décadas, inclusive em torneios como a Eurocopa e a Copa do Mundo.
Outras fornecedoras crescem no mercado
Enquanto isso, a Puma vem ganhando espaço recentemente. A marca assumiu nesta temporada o fornecimento de bolas da Premier League, que era da Nike desde 2000/01. Também passou a fornecer para a Serie A a partir de 2022/23 e para a LaLiga desde 2019/20. Além disso, ficará responsável pela bola da Copa América a partir de 2024, outro contrato que antes pertencia à Nike.
Os contratos atuais da Uefa vão até o fim da temporada 2026/27. Até lá, a Adidas segue como fornecedora da Champions, enquanto a Kipsta, marca da Decathlon, é responsável pelas bolas da Liga Europa e da Liga Conferência desde 2024.
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