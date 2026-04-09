Cartolouco é investigado por violência doméstica e presta depoimento em SP

O jornalista e influenciador digital Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, prestou depoimento nesta quinta-feira (9) no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo. Ele é alvo de um inquérito que investiga crimes de lesão corporal qualificada, violência psicológica, injúria e dano, todos tipificados pela Lei Maria da Penha. A denúncia partiu de uma ex-namorada de 32 anos, que manteve um relacionamento de dez meses com o comunicador e apresentou provas documentais de agressões recorrentes às autoridades.

De acordo com os autos do processo, a vítima relata uma dinâmica de violência que teria começado em dezembro de 2025, durante uma viagem a Cusco, no Peru. O inquérito descreve episódios de chutes, empurrões e destruição de objetos pessoais, como celular e óculos. Em janeiro de 2026, já em São Paulo, um novo episódio de agressão teria ocorrido, com o arremesso de um copo e uma queimadura causada por cigarro, fato confirmado por uma testemunha que já depôs no caso.

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Provas anexadas

A defesa da denunciante apresentou um conjunto robusto de evidências, incluindo registros de mensagens, fotografias, laudos médicos e psicológicos, além de imagens de câmeras de segurança. O inquérito cita ainda que Strabko possui um histórico de comportamentos abusivos, com menções a uma medida protetiva expedida por outra ex-companheira em 2023. Relatórios médicos indicam que a atual vítima apresentou agravamento de quadros de ansiedade e depressão associados ao período do relacionamento.

Defesa

Procurado pela reportagem, Lucas Strabko negou integralmente as acusações de agressão física, violência psicológica, injúria ou dano. O influenciador compareceu à delegacia acompanhado de seu advogado no último dia do prazo estabelecido pela intimação policial. A defesa do jornalista afirma que ele colabora com as investigações, mas reitera a inocência diante dos fatos narrados na queixa-crime apresentada pela advogada da vítima.

Dessa forma, o caso segue sob análise da Polícia Civil e do sistema de justiça de São Paulo. A gravidade das denúncias e o volume de provas anexadas ao inquérito colocam o influenciador sob escrutínio público e jurídico. O foco das autoridades agora permanece na conclusão das oitivas e na perícia técnica dos materiais apresentados para definir os próximos passos do processo criminal.