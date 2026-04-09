Campeão do Mundo em 70, Marco Antônio é internado em estado grave

O ex-jogador Marco Antônio, de 75 anos, está internado em estado grave. Campeão da Copa do Mundo de 1970 com a Seleção Brasileira, o ex-defensor deu entrada no hospital Caxias D’Or, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (8/4).

O antigo lateral-esquerdo da Amarelinha, pai do auxiliar de Renato Gaúcho no Vasco, Marcelo Salles, perdeu peso recentemente, enfrentando complicações de saúde segundo informações do GE desta quinta (9/4). A assessoria da Rede D’Or, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Marco Antônio é ídolo do Fluminense

Nascido em Santos, em 2 de junho de 1951, Marco Antônio iniciou a carreira na Portuguesa Santista (SP). Depois disso, em 1969, foi para o Fluminense, onde, então, virou ídolo. Nas Laranjeiras, o ex-lateral atuou por incríveis oito anos, vencendo o Roberto Gomes Pedrosa de 1970, antes de se transferir para o rival Vasco.

Ficou cinco temporadas no Cruz-Maltino – entre 1976 e 1980 – e partiu para o Bangu, seguindo, dessa forma, no Rio de Janeiro. Foram três anos por lá, antes de atuar pelo Botafogo, entre 1983 e 84. Encerrou a carreira em 1984 no Fast Clube, do Amazonas.

Já pela Seleção Brasileira, teve carreira de sucesso entre 1970 e 1979. Não à toa, foi campeão do Mundo em 70, no México, sendo reserva na final contra a Itália (vitória do Brasil por 4 x 1). Na ocasião, aos 19 anos, aliás, ele era o mais novo do elenco canarinho. Depois, disputou também a Copa de 1974, na Alemanha. Na campanha do título, entrou no decorrer da vitória sobre a Romênia, na fase de grupos, e foi titular nas quartas de final contra o Peru. Em 74, porém, não foi utilizado.