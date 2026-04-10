Alexander Zverev elimina João Fonseca nas quartas de final em Monte Carlo

João Fonseca colocou o Brasil de volta na segunda fase do ATP de Monte Carlo - (crédito: Divulgação/ATP Monte Carlo)

João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Monte Carlo. Na manhã desta sexta, o carioca de 19 anos fez um jogo duríssimo contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, mas perdeu por 2 sets 1 com parciais de 7/5, 7/6 (7 x 3) e 6/3. Com o resultado, o carioca se despede do Principado de Mônaco e passa a focar no ATP 500 de Munique, na Alemanha. Na sequência, há o Masters 1000 de Madri, na Espanha, o Masters 1000 de Roma, na Itália, e o Grand Slam, em Roland Garros.

É a terceira eliminação de João Fonseca no ano contra os melhores do mundo protagonizando uma exibição de alto nível. Antes, caiu diante do italiano Jannick Sinner (2º) e do espanhol Carlos Alcaraz (1º), todos em confrontos válidos por Masters 1000.

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"Não foi o jogo mais lindo da minha parte de do João Fonseca, mas estou feliz por estar em uma semifinal em um início de temporada no saibro", disse Alexander Zverev Zverev na quadra logo depois da partida em entrevista aos organizadores do torneio.

O primeiro set foi disputado game a game com muito equilíbrio. O jogo ficou empatador por 5 x 5 até que uma devolução de João Fonseca ficou na rede e Zverev quebrou o saque do brasileiro pela primeira vez, abriu 6 x 5 e confirmou o serviço para fechar em 7/5.

O panorama da segunda parcial não se repetiu. Embalado, Zverev abriu 2 x 0. Iniciou o set quebrando o serviço de Fonseca e forçou o brasileiro a correr atrás. O alemão abriu 3 x 1, mas o brasileiro resistiu. Devolveu a quebra e conseguiu abrir 5 x 3. No entanto, o equilíbrio voltou até a decisão no tie-break. Sob pressão, o carioca se impôs por 7 x 3 e empatou.

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O último período começou morno com os dois tenistas confirmando os serviços e um novo rali game a game. Ambos foram confirmando o saque até o sexto, quando Zverev quebrou Fonseca e abriu 4 x 2. A situação ficou mais delicada no game seguinte com a confirmação do serviço do alemão e chegou ao limite com 5 x 2. Próximo de fechar o jogo, o germânico não desperdiçou a oportunidade e fechou em 6/3.

Apesar da eliminação, a campanha de João Fonseca em Monte Carlos mostra mais uma vez o processo de amadurecimento do tenista nacional. Ele se tornou o mais jovem a passar das oitavas de final desde Rafael Nadal em 2005. Superou o italiano Matteo Berrettini (90°). Antes disso, passou pelo francês Arthur Rinderknech (27º) por 2 sets a 1. Na estreia, despachou o canadense Gabriel Dialo (36º) por 2 sets a 0.

