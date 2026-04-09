Na estreia de Diniz, Corinthians vence Platense e começa bem na Libertadores

Yuri Albertou chegou ao quinto gol em 14 partidas na temporada 2026 pelo Corinthians - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

O Corinthians estreou com o pé direito na Libertadores e venceu o Platense por 2 x 0, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo E. Após um primeiro tempo apático e sem criar chances, o Timão soube aproveitar os espaços na etapa final e contou com um Rodrigo Garro inspirado para conseguir triunfar na Argentina. Kayke e Yuri Albertos foram os artilheiros da noite para o Alvinegro, que voltou com os três pontos para o Brasil com o 2 x 0.

Assim, com o resultado, o Corinthians assume a primeira posição do grupo, mas Peñarol e Independiente Santa Fé ainda jogam pela chave. A vitória encerrou o jejum de nove jogos do Corinthians. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, a última havia sido em 19 de fevereiro, por 1 x 0 sobre o Athletico-PR em Curitiba.

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O Corinthians encontrou muitas dificuldades na primeira etapa e praticamente não conseguiu ultrapassar o meio-campo. A equipe tentou construir jogadas desde a defesa, mas esbarrou na marcação e pouco produziu ofensivamente. A única chance mais clara veio apenas aos 47 minutos, quando Yuri Alberto recebeu um bom passe de Rodrigo Garro, avançou livre, mas finalizou sem força.

Antes disso, quem brilhou foi Hugo Souza. Aos 31 minutos, após cruzamento de Mainero, Lencina desviou de cabeça dentro da área. Contudo, o goleiro corintiano se esticou inteiro para fazer uma grande defesa com a mão direita e evitar o gol adversário. Assim, o embate foi para o intervalo sem alterações no marcador.

Quando o Corinthians se arriscou mais e passou do meio de campo com organização, conseguiu abrir o placar. Rodrigo Garro acionou Kayke, que ganhou na velocidade de dois marcadores e, com um lindo toque de cobertura, fez o primeiro gol do Timão na Libertadores.

Atrás do placar, o Platense buscou se lançar ainda mais para o ataque, mas encontrava um muro alvinegro no caminho. Assim, as bolas paradas começaram a virar alternativas. Em cobrança de falta, Vázquez subiu mais que todo mundo e cabeceou com perigo, mas Hugo Souza, mais uma vez, voou para fazer uma nova defesa.

Contudo, quem viria a alterar o marcador novamente seria o Corinthians. Após cobrança de lateral, Rodrigo Garro deu novo lindo passe para Yuri Alberto, que saiu na cara do gol. O camisa 9 finalizou com categoria para fazer 2 x 0. E o Timão queria mais.

Após novo contra-ataque, Kayke saiu em velocidade pelo lado esquerdo e bateu cruzado, mas para fora. A situação dos argentinos piorou ainda mais após Saborido pisar no tornozelo de Matheus Bidu e ser expulso. Assim, restou ao Alvinegro apenas controlar os minutos finais e estrear com vitória na Copa Libertadores.

PLATENSE 0 X 2 CORINTHIANS

Copa Libertadores 1ª Rodada

Data e horário: 09/04/2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (ARG)

Gols: Kayke, 07/2ºT (0-1); Yuri Alberto, 24/2ºT (0-1)



PLATENSE: Borgogno; Saborido, Vazquez (Raggio, 28/2°T), Víctor Cuesta e Tomás Silva; Amarfil, Pablo Ferreira (Ivan Goméz, 23/2°T) e Zapiola (Gauto, 23/2°T); Maineiro (Retamar, 17/2°T), Lotti (Heredia, 17/2°T) e Lencina. Técnico: Walter Zunino.



CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan, 40/2°T), André (Carrillo, 36/2°T), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Jesse Lingard, 40/2°T); Kayke (Vitinho, 36/2°T) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 40/2°T). Técnico: Fernando Diniz.



Árbitro: Piero Maza Gomez (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartão amarelo: André (COR)

Cartão vermelho: Saborido (PLA)