Os 60 anos da lenda que transformou o vôlei de praia no Brasil

Adriana Samuel carregou a tocha dos Jogos do Rio-2016 - (crédito: Arquivo pessoal)

Adriana Samuel Del Negro Gonçalves, uma das grandes pioneiras do vôlei de praia feminino no Brasil, celebra 60 anos neste domingo (12/4). Nascida em Resende em 12 de abril de 1966, a ex-jogadora construiu uma carreira de destaque no esporte.

Sua trajetória é marcada por duas medalhas olímpicas, conquistas que solidificaram seu nome na história do voleibol de praia brasileiro. A performance vitoriosa nas areias ajudou a abrir caminho para novas gerações de atletas no país.

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Após encerrar a carreira como atleta, Adriana Samuel se reinventou profissionalmente. Atualmente, ela atua como empresária e palestrante, compartilhando as experiências de sua jornada no esporte de alto rendimento.

Sua atuação também se estende ao campo social. Como empreendedora, ela é responsável pela fundação e gestão de diversos projetos de natureza socioesportiva, usando o esporte como ferramenta de transformação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.