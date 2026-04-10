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ANIVERSÁRIO

Os 60 anos da lenda que transformou o vôlei de praia no Brasil

Duas vezes medalhista olímpica, ela não apenas marcou a história do esporte; hoje, inspira novas gerações com seus projetos socioesportivos

Adriana Samuel carregou a tocha dos Jogos do Rio-2016 - (crédito: Arquivo pessoal)
Adriana Samuel carregou a tocha dos Jogos do Rio-2016 - (crédito: Arquivo pessoal)

Adriana Samuel Del Negro Gonçalves, uma das grandes pioneiras do vôlei de praia feminino no Brasil, celebra 60 anos neste domingo (12/4). Nascida em Resende em 12 de abril de 1966, a ex-jogadora construiu uma carreira de destaque no esporte.

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Sua trajetória é marcada por duas medalhas olímpicas, conquistas que solidificaram seu nome na história do voleibol de praia brasileiro. A performance vitoriosa nas areias ajudou a abrir caminho para novas gerações de atletas no país.

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Após encerrar a carreira como atleta, Adriana Samuel se reinventou profissionalmente. Atualmente, ela atua como empresária e palestrante, compartilhando as experiências de sua jornada no esporte de alto rendimento.

Saiba Mais

Sua atuação também se estende ao campo social. Como empreendedora, ela é responsável pela fundação e gestão de diversos projetos de natureza socioesportiva, usando o esporte como ferramenta de transformação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/04/2026 18:40 / atualizado em 10/04/2026 18:40
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