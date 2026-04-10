Alvo do Flamengo brilha, West Ham goleia e empurra Tottenham para Z-3

O West Ham vem mostrando forças na luta contra o rebaixamento na Premier League. Afinal, nesta sexta-feira (10/4), pela 32ª rodada, os Hammers contaram com boa atuação de Taty Castellanos para golear o lanterna Wolverhampton, por 4 x 0, e deixar momentaneamente a zona da degola. O argentino, alvo do Flamengo no início do ano, fez dois gols na partida. Mavropanos, também duas vezes, sacramentou o placar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O resultado tira o West Ham da zona do rebaixamento. Agora, a equipe londrina chega a 32 pontos, empatado com o Nottingham Forest, e empurra o rival Tottenham para a degola, com 30. Já o Wolverhampton está virtualmente rebaixado, com apenas 17.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na próxima rodada, o Wolverhampton visita o Leeds, às 11h (de Brasília) de sábado (18/4). Já o West Ham faz o dérbi londrino diante do Crystal Palace, às 16h de segunda-feira (20/4).
West Ham abre o placar com Mavropanos
Precisando da vitória na luta para sair da zona do rebaixamento, o West Ham contou com o apoio da sua torcida e partiu para cima dos Wolves. Aos 14', Summerville perdeu boa chance. A equipe visitante respondeu com Mosquera, que desperdiçou boa oportunidade. O alívio veio somente aos 42, quando Bowen levantou para a área e Mavropanos abriu o placar.
A partida seguiu movimentada na etapa final e Angel Gomes mandou bola na trave em cobrança de falta para o Wolverhampton. Em seguida, foi a vez de Bowen acertar o poste adversário.
Aos 21', Taty Castellanos entrou em ação e aproveitou passe de Pablo para fazer 2 x 0. Dois minutos depois, o argentino recebeu de Bowen e fez o terceiro, tranquilizando de vez os torcedores. Aos 38, Mavropanos aproveitou jogada de escanteio e fez o quarto dos Hammers. Adama Traoré quase fez o quinto em seguida, mas o lance não fez falta à equipe londrina, que respira aliviada.
Jogos da rodada
Sexta-feira (10/4)
West Ham 4 x 0 Wolverhampton
Sábado (11/4)
Arsenal x Bournemouth – 8h30
Brentford x Everton – 11h
Burnley x Brighton – 11h
Liverpool x Fulham – 13h30
Domingo (12/4)
Crystal Palace x Newcastle – 10h
Nottingham Forest x Aston Villa – 10h
Sunderland x Tottenham – 10h
Chelsea x Manchester City – 12h30
Segunda-feira (13/4)
Manchester United x Leeds – 16h
