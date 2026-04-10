Brasiliense encara Luverdense pela segunda rodada da Série D do Brasileirão

O Brasiliense volta a entrar em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Luverdense, no Estádio Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), às 18h. A equipe treinada pelo prodígio Léo Roquete ainda não venceu na competição e busca melhor resultado após empatar em casa, na estreia contra o Primavera. Este será o segundo jogo do treinador à frente da equipe, depois de uma campanha satisfatória com o Samambaia, clube no qual chegou às semifinais do Campeonato Candango, sendo eliminado pelo Sobradinho.

A torcida do Jacaré sonha com uma melhora de desempenho do time. No torneio local, o Brasiliense ficou de fora do mata-mata depois de sofrer uma virada histórica diante o Ceilândia, na última rodada da primeira fase. Com a campanha ruim, o então treinador Luiz Carlos Winck foi demitido do cargo e Léo Roquete foi o escolhido para continuar os trabalhos interinamente. Entre o fim do Candangão e o início da Série D, o time amarelo reforçou em peso o elenco, principalmente com peças de destaque do Samambaia, como o vice-artilheiro do campeonato Vitor Xavier e os meias Gustavo Lila, Pedro Talisca e Matheus Nolasco.

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Além desses novos jogadores, a grande contratação para o restante do ano foi do experiente meia Marlone. O reforço teve passagens por Atlético-MG e Corinthians, e também concorreu ao Prêmio Puskas de 2016, com um gol de voleio. Agora, ele se junta a outros medalhões no elenco que visam ter êxito na competição de acesso. O jogador está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, se reunir condições físicas, está apto para estrear. Até aqui, o clube tem 10 partidas disputadas, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas conquistadas.

Já o Luverdense joga em casa com apoio da torcida. Diferentemente do Brasiliense, a equipe venceu na estreia da competição. A partida foi contra o Inhumas e terminou em 2 x 1 aos mato-grossenses. No estadual, o Verdão do Norte fez campanha quase perfeita na primeira fase e chegou à final, mas após dois jogos equilibrados, eles acabaram perdendo nos pênaltis para o Mixto. O treinador Wagner Lopes, que vem para a segunda temporada no comando da equipe, tem o apoio de medalhões experientes no elenco, mas também se reforçou bastante na janela e visa chegar longe na Série D.

No temporada de 2026, já são 14 partidas disputadas, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. No retrospecto geral, as equipes se enfrentaram oficialmente apenas quatro vezes na história, com dois triunfos para cada lado e nenhum empate. A partida poderá desempatar o histórico.

Ficha técnica

Prováveis escalações

Luverdense

João Guilherme, Raul Prata, Gustavo Alexandria, Feliphe, Kevin Emmel, Danilo Borges, Lucas Góes, Bady, Hitalo, Henan e Pedro Bortoluzo

Técnico: Wagner Lopes

Brasiliense

Matheus Kayser, Vitor Marinho, Carmino, Regino, Daniel Vançan, Marcos Jr, Tarta, Jean Pyerre, Jackson, Montanha e Vitor Xavier

Técnico: Léo Roquete

Data e hora: Sábado (11/4), 18h

Estádio: Passos da Emas, em Lucas do Rio Verde (MT)

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

POR RAFAEL LINS, estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz