Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez; veja vídeo

Endrick e Gabriely Miranda surpreenderam os seguidores com o anúncio mais esperado da vida deles como casal: a família vai aumentar. Em um vídeo compartilhado pelos pombinhos nesta sexta-feira (10/4), a influenciadora revelou publicamente sua gravidez e celebrou a expansão do amor entre eles.

"Você é o nosso amor em forma de vida", declarou o casal que, ao final do anúncio, ainda citou um Salmo: "Tu me teceste no ventre".

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Nos comentários, amigos do casal não esconderam a felicidade com a notícia e desejaram muito amor nesta nova fase. Bruna Biancardi escreveu: "Que lindos! Deus abençoe". Na sequência, a influenciadora Thamy Araújo também deixou uma mensagem aos dois: "Que benção! Que Jesus abençoe ricamente essa criança e a família de vocês".

Veja o anúncio:

Minutos após a divulgação do vídeo, Gabriely publicou fotos do ensaio feito pelo casal e confirmou que agora "são cinco" incluindo os dois cachorros do casal na postagem. Os animais também participaram das gravações em meio à natureza.

Casamento de Endrick e Gabriely Miranda

Os pombinhos oficializaram a união em setembro de 2024, quando o atacante tinha 18 anos e ela 21. Gabriely acompanhou a mudança do jogador para Espanha e, agora, o casal vive na França, visto que o atleta defende o Lyon por empréstimo junto ao Real Madrid.

A cerimônia de casamento, porém, só ocorreu em setembro de 2025. O casal optou por formalizar a união religiosa em uma reunião intimista, marcada por uma estética refinada e cercada pela natureza. Inclusive, à época, a celebração se tornou referência de elegância e bom gosto nas principais mídias do meio.

O casamento ocorreu em um espaço aberto com vista para um lago, repleto de vegetação, flores brancas e tons verdes predominantes na decoração. Já a banda recepcionou os convidados com violinos em um palco montado de frente para água e visão privilegiada para noiva, que caminhou ao lado do pai até o altar. Gabriely usou um vestido tomara que caia com camadas leves e buquê clássico, enquanto Endrick se vestiu de branco.

Ainda que a cerimônia tenha ocorrido recentemente, o casal iniciou o relacionamento em 2022, quando o atacante ainda defendia o Palmeiras. Gabriely contou que os dois se conheceram pelo Instagram e tiveram o futebol como assunto de partida. A afinidade cresceu, e o namoro se tornou público pouco tempo depois