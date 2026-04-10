Monte Carlo: conheça zebra monegasca que desafia os 3 melhores do mundo

Valentin Vacherots é a surpresa entre os números 1, 2 e 3 do mundo - (crédito: Divulgação/Masters 1000 Monte Carlos)

Sem o brasileiro João Fonseca, as semifinais do Master 1000 de Monte Carlo, torneio realizado em Mônaco, estão definidas. Os duelos têm início na manhã deste sábado, às 8h30. O italiano Jannik Sinner (2) e o alemão Alexander Zverev (3), algoz de Fonseca, medem forças. Em seguida, o espanhol Carlos Alcaraz (1) e o monegasco Valentin Vacherot (23) decidem a vaga para a final. Ambas as partidas serão transmitidas ao vivo na ESPN e no Disney+.

Sinner e Zverev fazem a terceira semifinal seguida em um torneio da ATP. Os tenistas se enfrentaram em Indian Wells e no Miami Open. Em ambas as oportunidades, o italiano de 24 anos saiu vencedor. A última vitória de Zverev (3) sobre Sinner (2) foi em 2023 no US Open. Depois disso, o número dois do mundo acumula sete vitórias consecutivas em cima do alemão de 28 anos. Ao todo eles se enfrentaram 12 vezes e Jannik leva vantagem por 8 x 4.

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Nas quartas de Monte-Carlo, o italiano venceu o canadense Félix Auger-Aliassime (7) por 2 sets a 0. Zverev se sobressaiu contra o carioca João Fonseca (40) em uma batalha de mais de 2h40, por 2 sets a 1.

Sinner vive fase irretocável no circuito após conquistar o sunshine double, nome dado às conquistas consecutivas do Masters 1000 de Indian Wells e Miami. Jannik venceu as finais contra Daniil Medvedev (10) e Jiri Lehecka (13), respectivamente.

O desafio do italiano agora é o saibro, superfície na qual não ergue um troféu desde o ATP 250 de Umag, em 2022. No caminho, surge Alexander Zverev. Embora o alemão tenha enfrentando dificuldades para bater o atual número dois do mundo, ele ostenta um currículo invejável na terra batida. Com títulos de peso nos Master 1000 de Madrid (2018 e 2021) e Roma (2017 e 2024), o número 3 do mundo reúne conquistas no ATP 500 de Hamburgo (2023) e nos ATPs 250 de Genebra (2019) e Munique (2018 e 2025).

Na outra semifinal, Carlos Alcaraz (1) e Valentin Vacherot (27) protagonizam um confronto inédito no saibro de Monte Carlo. Atual campeão e defensor do título, o número 1 do mundo encara o "prata da casa" Vacherot, o qual fez história nesta edição ao se tornar o primeiro monegasco a alcançar as quartas de final do torneio.

Empurrado pela torcida, Vacherot, de 27 anos, entra motivado, mas terá um desafio monumental: desbancar o espanhol de 22 anos em sua superfície favorita. Natural de El Palmar, Alcaraz soma 26 títulos na carreira, sendo 10 no saibro. O retrospecto inclui o recente bicampeonato de Roland Garros (2024 e 2025).

Em Mônaco, Alcaraz venceu o tenista nascido no Cazquistão, Alexander Bublik (8), por 2 sets a 0. Vacherot venceu o australiano Alex de Minaur (6) por 2 sets a 1.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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