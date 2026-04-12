Brasilienses prestigiam o esporte no Campeonato Mundial de Marcha Atlética

Na manhã de domingo, a Esplanada dos Ministérios foi o espaço do Campeonato Mundial de Marcha Atlética, evento internacional que recebeu atletas, juniores e seniores, para a competição. Os brasilienses, muito animados desde o início do dia, estavam reunidos para torcer para Caio Bonfim, medalhista olímpico e campeão mundial na modalidade. Com muito empenho e energia da torcida, o brasiliense conseguiu garantir o terceiro lugar do pódio na competição.

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Familiares e amigos dos atletas estavam presentes para torcer e prestigiar o evento. Giarlete Basileu, tia de Caio, comenta que foi pelo sobrinho e para vangloriar o esporte. “Estamos aqui para prestigiar o Caio e para prestigiar a marcha como um esporte que tem conquistado muitos jovens. Tem tirado muita gente de uma situação vulnerável”, comenta.

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“Celebrar também a história do Caio, de alguém que respeitou sua cidade, respeitou seu lugar e não abriu mão do seu legado e de ser campeão aqui. A gente está muito feliz dele ter não ter desistido da nossa cidade, desistido do esporte que ele abraçou. É muito orgulho para todos nós da cidade de Brasília”, destaca a tia do atleta.

Ivete Basileu, também tia do medalhista olímpico, reforça a importância da prática esportiva. “É muito importante o que o esporte traz e carrega para uma sociedade é um país.Hoje, o Caio é esportista mundial. É muito lindo ver ele competir na nossa capital, na nossa Brasília É muito amor. Hoje nós estamos aqui mesmo por amor”, destaca Ivete.

Nildomar Valadares, professor de educação física e técnico de atletismo, trabalha com esporte na Ceilândia e levou os alunos para a competição. “A gente está fazendo um grande movimento para prestigiar mesmo a marcha atlética. É importantíssimo um evento desse, um campeonato mundial em Brasília.”, comenta.

A figura de Caio Bonfim é um exemplo para os pequenos. “O Caio foi medalhista na Olimpíada, campeão mundial e trazer essa meninada para ver o esporte, que é essa ferramenta extraordinária na construção do ser humano é importantíssimo. E acontecendo em Brasília, é um espetáculo. Tinha que ter 200 mil pessoas aqui torcendo”, afirma Nildomar. “Para tudo na nossa vida, a gente precisa de referência, principalmente para a meninada.Eu fui atleta durante muitos anos. Eles experienciaram esse momento de ver os atletas do Brasil e de outros países participando desta prova tão espetacular, tenho plena certeza que isso vai fazer a diferença na vida deles”, afirma.

O engenheiro Adilson Freitas foi ao campeonato depois de uma manhã de corrida. “A gente gosta de correr, eu e minha esposa. E hoje, a gente correu e depois da corrida viemos para cá acompanhar a marcha atlética. A gente gosta de acompanhar todo tipo de esporte, que envolve o atletismo”, comenta Adilson em sua primeira experiência assistindo ao esporte ao vivo. “Espero que em próximas oportunidades eu consiga vir também novamente. O esporte aqui em Brasília, principalmente as corridas, já é bem forte, e esses eventos internacionais com esse nível fomentam ainda mais o esporte na cidade”, destaca.