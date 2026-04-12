Caio Bonfim conquista medalha de bronze em mundial

Parecia o Estádio Augustinho Lima em dia de jogo do Sobradinho pelo Candangão, mas era a Esplanada dos Ministérios na manhã deste domingo (12/4). O motivo? Empurrar Caio Bonfim na meia-maratona do Mundial de Marcha Atlética por equipes. Público em peso, bateria marcando o ritmo e olhos fixos no evento para testemunhar o principal marchador do Brasil, Caio Bonfim, medalhista de bronze individual da primeira competição desse porte no Distrito Federal.

Caio Bonfim pisou no asfalto da Esplanada como medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeão mundial em 2025. Colocá-lo entre os candidatos ao pódio era natural. Aos 35 anos, sustenta-se na regularidade, na experiência e na capacidade de crescer ao longo de provas desse nível. Competir em casa, em um evento internacional, era a cereja do bolo. Ele concluiu o percurso em 1h27min36s. O ouro ficou com o italiano Fortunato (1h27min25s), seguido do etíope Misgana Wakuma (1h27min33s).

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O Japão levou o título por equipes pelos resultados de três atletas, somando 20 pontos. Espanha e China conquistaram prata e bronze, respectivamente, com 39 e 51. No Mundial por equipes, compõem a nota os resultados dos três melhores atletas de cada país. Por exemplo, 1º, 2º e 3º somam seis pontos.

Ao fim da prova, Caio desabou no chão, com sinais de desgaste. Com pouco mais de 1h de percurso, botou a mão na coxa, como se apresentasse desconforto. Na largada, ao se levantar, foi ovacionado pelo público na Esplanada dos Ministérios.

Nesta temporada, o marchador de Sobradinho tem como melhor marca 1h21min44s, registrada na meia-maratona de Kobe, no Japão — prova em que o anfitrião Toshikazu Yamanishi estabeleceu o recorde mundial, com 1h20min34s. O brasileiro também foi prata em Taicang, com 1h23min.

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Uma das maiores ameaças ao brasileiro era justamente Yamanishi, recordista mundial, bicampeão dos 20km e bronze olímpico em Tóquio-2020. No radar também estavam os espanhóis Paul McGrath e Diego García Carrera.

Apesar do nível elevado, Caio fez uma prova estrategicamente madura. Largou forte, manteve-se no primeiro pelotão e controlou o ritmo. Por volta dos 35 minutos, o desgaste já aparecia em alguns atletas, mas o brasiliense seguia firme, lado a lado com Yamanishi.

Caio Bonfim impôs ritmo alto desde o início e não se distanciou do primeiro pelotão (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Na marca dos 9km, liderava com 38min09s. No quilômetro 11, Caio baixou um pouco o ritmo e caiu para oitavo, mas ainda com curta distância para o líder Yamishi. A grande diferença foi o crescimento de outros japoneses, como Kento Yoshikawa e Tomohiro Noda, que fechavam o pódio provisório.

A presença do trio japonês chamava a atenção: quatro dos 10 melhores do ranking mundial dos 20km são japoneses, reflexo de uma escola consolidada, competitiva e favorita ao título coletivo, que não vinha desde 2018.

Caio competiu em casa diante de cartões postais, como a Catedral Metropolitana (foto: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Com quase 57 minutos de prova, o equatoriano Saul Wamputrisk acelerou e chegou a assumir a ponta. Porém, embalado pelo grito da torcida, Caio não deixou o sul-americano se desgarrar e reivindicou a ponta no quilômetro 14.

Com 1h01min de prova, Caio assustou os torcedores. Levou a mão na coxa direita, podendo indicar uma lesão. Mesmo assim, manteve-se firme e foi até o fim. A quatro voltas do fim, o pelotão ficou reduzido a 10 competidores, com o brasiliense alternando entre passadas firmes e dosagem de energia. Não ter sido punido no início e meio da prova permitiu Caio "relaxar" um pouco até receber duas punições. Porém, na reta final, o cansaço pesou, perdeu posições para o etíope e o italiano, fechando em terceiro.

Além de Caio Bonfim, o Brasil marchou com três atletas: Matheus Corrêa, Max Batista Gonçalves, Lucas Mazzo e João Paulo Nobre.

As provas do Mundial integram a reformulação da marcha atlética neste ciclo olímpico rumo a Los Angeles-2028. As tradicionais distâncias de 20km e 35km dão lugar a percursos alinhados ao formato de rua — meia-maratona (21,1km) e maratona (42,195km) —, em uma tentativa de modernizar e tornar a modalidade mais atrativa. Entre Los Angeles-1932 e Tóquio-2020, a distância mais longa foi de 50km.

Nem só de Caio vive a marcha atlética brasileira. Antes da prova masculina, o país já havia garantido o bronze por equipes na maratona feminina, com os desempenhos de Viviane Lyra (5ª, 3h34min53s), Gabriela Muniz (8ª, 3h46min07s) e Mayara Vicentainer (9ª, 3h47min09s). No individual, o ouro ficou com Paula Torres (3h24min37s), seguida pela italiana Sofia Fiorini (3h25min42s) e pela equatoriana Nathaly León (3h31min47s).

O Mundial de Marcha Atlética por equipes reúne disputas em diferentes distâncias. O programa inclui maratonas (42,195km), meias-maratonas (21,1km) e provas de 10km para atletas sub-20.

Os melhores da meia-maratona masculina (21,km)

1º Francesco Fortunato 1h27min25s (Itália)

2º Misgana Wakuma 1h27min33s (Etiópia)

3º Caio Bonfim 1h27min36s

4º Leo Kopp 1h27min50s (Alemanha)

5º Kento Yoshikawa 1h28min00s (Japão)

6º Jordy Arrobo 1h28min00s (Equador)

7º Yoshikazu Yamanishi 1h28min18s (Japão)

8º Tomohiro Noda 1h28min42s (Japão)

9º Diego García 1h28min55s (Espanha)

10º Álvaro Lopes 1h28min0s (Espanha)

26º Max Batista 1h31min51s





