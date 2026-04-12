Cruzeiro vira e vence Bragantino por 2 x 1 no Mineirão

O Cruzeiro alcançou uma grande vitória de virada sobre o RB Bragantino por 2 x 1, neste domingo (12/4), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi bastante movimentado e contou com gols de Andrés Hurtado para os visitantes, e Néiser Villarreal e Christian para os donos da casa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, portanto, a Raposa chega a dez pontos e ocupa a 17ª posição na tabela, um atrás do Corinthians, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Bragantino, por sua vez, permanece com 14 somados, na nona colocação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Cruzeiro desperdiça muitas chances
O Bragantino iniciou de forma mais agressiva, com marcação que dificultou bastante a saída de bola do Cruzeiro. A pressão inicial resultou no gol logo aos cinco minutos, quando Pitta recebeu dentro da área e tocou para Hurtado, que arriscou de fora de área e contou com a falha de Matheus Cunha. O goleiro, logo em seguida, ouviu vaias das arquibancadas. Com dificuldades para articular jogadas pelo meio, os donos da casa passaram a apostar em lançamentos longos. E foi justamente dessa forma que saiu o empate: Villareal recebeu bola esticada e concluiu com categoria. Apesar da reação, a Raposa desperdiçou boas chances de virar. Neyser, aliás, foi o destaque negativo da primeira etapa ao perder oportunidades claras de gol em meio à pressão celeste.
Virada do Cruzeiro e pressão do Bragantino
O Cruzeiro voltou com tudo do intervalo e virou a partida aos quatro minutos. Christian, bem posicionado, pegou rebote de Tiago Volpi após finalização de Néiser Villarreal e balançou a rede. A partir daí, o Bragantino se lançou à frente com mudanças promovidas pelo técnico Vagner Mancini e assumiu riscos na tentativa de buscar o empate. Os paulistas deram trabalho ao setor defensivo do Cruzeiro, que soube se comportar bem até o apito final.
Próximos compromissos
O Cruzeiro vira a chave, já que volta a campo na quarta-feira (15), às 19h, diante da Universidad Católica-CHI, pela Libertadores, novamente no Mineirão. O Bragantino joga na quinta-feira (16), às 21h30, diante do Booming-BOL, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, a Raposa encara o Grêmio no sábado (18), às 20h30, enquanto o Massa Bruta recebe o Remo no domingo (19), às 18h30.
CRUZEIRO 2×1 RB BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro 11ª Rodada
Data e horário: 12/04/2026 (domingo), às 18h30 (horário de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Gols: Andrés Hurtado, 5’/1ºT (0-1); Villarreal, 18’/1ºT (1-1); Christian, 4’/2ºT (2-1)
CRUZEIRO: Matheus Cunha; Fágner (Kauã Moraes, 31’/2ºT), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba, 38’/2ºT) e Kaiki Bruno; Lucas Silva (Matheus Henrique, 24’/2ºT), Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo (Wanderson, 23’/2ºT) e Villarreal (Bruno Rodrigues, 38’/2ºT). Técnico: Artur Jorge
RB BRAGANTINO: Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Rodriguinho, 41’/2ºT), Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires, 38’/2ºT), Matheus Fernandes (Gustavinho, 28’/2ºT) e Ignacio Sosa (Ryan Augusto, 17’/2ºT); Lucas Barbosa, Vinicinho (Jhuan Nunes, 39’/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartões Amarelos: (CRU); Ignacio Sosa (RBB)
Cartão Vermelho: (-)
Saiba Mais
- Esportes "Gosto de projetos sérios", diz Diego Lugano ao assumir cargo no Capital
- Esportes Com gol contra, Capital vence e apresenta Lugano como embaixador
- Esportes Sinner vence Alcaraz em Monte Carlo e retoma status de número 1 do mundo
- Esportes Brasilienses prestigiam o esporte no Campeonato Mundial de Marcha Atlética
- Esportes Superliga B: Brasília cai na semifinal e segue fora da 1ª divisão
- Esportes Caio Bonfim conquista medalha de bronze em mundial