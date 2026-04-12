Sinner vence Alcaraz em Monte Carlo e retoma status de número 1 do mundo

Jannik Sinner, de novo número 1 do mundo depois de derrotar Carlos Alcaraz na decisão - (crédito: Divulgação/Masters 1000 Monte Carlo)

Jannik Sinner venceu o espanhol Carlos Alcaraz na decisão do Masters 1000 de Monte Carlo, torneio realizado em Mônaco, e retomou o posto de número um do mundo, posição que pertencia ao espanhol de 22 anos. Com a vitória por 2 sets a 0 (parciais de 7/ 6 e 6/3), o italiano de 24 anos ergueu o terceiro troféu consecutivo na temporada, somando a conquista no saibro ao cobiçado "Sunshine Double", nome dado aos títulos em sequência de Indian Wells e Miami.

"Significa muito para mim. Ao mesmo tempo, o ranking é secundário. Estou muito feliz por vencer pelo menos um grande troféu nesta superfície. Eu nunca tinha feito isso antes", afirmou o italiano em entrevista na quadra.

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De acordo com a projeção em tempo real do site da ATP, o italiano assume o topo do ranking com 13.350 pontos. Atrás dele vem exatamente Alcaraz, com 13.240. O terceiro lugar pertence ao alemão, de 28 anos, Alexander Zverev, algoz de João Fonseca em Monte Carlo, com 5.555.

Com o título no saibro de Mônaco, Jannik Sinner somou 950 pontos no ranking e conquistou o segundo troféu nesta superfície. O primeiro havia sido no ATP 250 de Umag, em 2022, também sobre Alcaraz. A vitória em Monte Carlo marca o oitavo Masters 1000 da carreira do italiano — e o quarto título consecutivo na categoria, ampliando uma invencibilidade de 22 partidas nesse nível de torneio.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se cumprimentam depois da decisão (foto: Divulgação/Masters 1000 Monte Carlo)

Sinner também igualou o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal como raros tenistas a vencer quatro Masters 1000 seguidos. Unindo o troféu de Paris (2025) às conquistas recentes do Sunshine Double (Indian Wells e Miami) e, agora, ao saibro monegasco. O italiano também se tornou o primeiro tenista, desde de Djokovic em 2015, a vencer os três primeiros Masters 1000 da temporada.

O revés em Monte Carlo interrompeu uma sequência de 17 vitórias consecutivas de Carlos Alcaraz no saibro. Mesmo com o vice-campeonato, o espanhol mantém a dianteira no histórico contra Sinner (10 x 7) e projeta a retomada da liderança no ATP 500 de Barcelona. Como foi vice-campeão na Catalunha no ano passado, Alcaraz tem pontos importantes em jogo. Sinner só voltará às quadras no Masters 1000 de Madrid, a partir de 20 de abril.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima