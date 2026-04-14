Brasília leva líder Franca à prorrogação, mas cai no Nilson Nelson

Na prorrogação, o Sesi Franca venceu o Brasília Basquete por 83 x 78 no Ginásio Nilson Nelson, na noite desta terça-feira, em jogo válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Apesar da derrota, o time do Distrito Federal teve os três cestinhas da partida com 17 pontos: Brunão, Buiu e o argentino Corvalan. Do lado dos paulistas, quem mais marcou foi o pivô Felício, com 15 anotados.
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Essa foi a última partida do Franca na temporada regular do NBB. A equipe havia confirmado a primeira colocação no último domingo, e agora vai com confiança para o mata-mata. O Brasília ainda joga no sábado contra o Bauru, às 11h15.
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"A gente tem que melhorar. Hoje eles colocaram o ritmo de jogo. A gente jogou em um ritmo abaixo e por isso que não conseguimos abrir o placar. O time deles é experiente e teve mérito por jogar num ritmo mais tranquilo. Temos muito pela frente, a gente está bem confiante, sabia que seria um jogo difícil, mas estamos no caminho certo. Sabemos que podemos ganhar de qualquer um", afirmou o armador do Brasília, Facundo Corvalan.
O jogo
O Brasília iniciou a partida com domínio pleno em ambas as extremidades da quadra. Para neutralizar a presença física de Cristiano Felício, pivô do Franca de 2,11m que impunha respeito no garrafão, a equipe candanga apostou nos arremessos do perímetro.
A estratégia foi certeira, com aproveitamento de 50% nas bolas de três, contra apenas 30% dos visitantes. O equilíbrio ofensivo foi a marca do período, com Paulichi, Buiú e Von Haydin somando cinco pontos cada, fundamentais para fechar a parcial em 24 x 15.
No segundo quarto o ritmo do Brasília seguiu intenso. O time de Dedé Barbosa manteve a pressão e puniu as falhas de arremesso do Franca. No entanto, o líder do campeonato provou a força, e quando o perímetro falhou, a equipe paulista concentrou o jogo no garrafão e acionou Felício em todas as posses de bola. Assim, os visitantes encostaram no placar, mas o time da casa resistiu e levou a vantagem de 35 x 33 para o intervalo.
Na volta dos vestiários, o Brasília retomou a energia do início do confronto. Sob o comando de Von Haydin e Brunão, ambos com seis pontos, a equipe candanga impôs um ritmo forte e chegou a abrir dez pontos de frente. No entanto, a reação do Franca veio de forma avassaladora, em um momento de precisão, os paulistas converteram três bolas de três em sequência, e baixaram a vantagem para apenas dois pontos. O instante de instabilidade do time do DF permitiu a virada dos visitantes, que pela primeira vez assumiram a liderança do marcador, fechando o terceiro período em 57 x 55.
No período decisivo, as duas equipes travaram uma batalha feroz pela vitória. Embalado pelo coro de “Brasília, Brasília...” das arquibancadas, o time da casa buscou a reação. A virada veio do perímetro, em um arremesso certeiro de Von Haydin que incendiou o ginásio. Apesar da liderança no marcador, os extraterrestres enfrentaram resistência a todo momento do Franca, e em mais um momento de desatenção da equipe candanga, os paulistanos retomaram o comando do placar outra vez.
O Brasília entregou o máximo de energia em quadra para buscar a igualdade. O esforço foi recompensado a nove segundos do estouro do cronômetro. Corvalán converteu a cesta de dois pontos e empatou o confronto. Dessa forma, a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, os times entregaram tudo de si, contudo, os mandantes acabaram levando a pior e a partida se encerrou em 83 x 78 para o Franca.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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