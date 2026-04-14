Corinthians multa André por gesto obsceno no clássico de domingo

André pode enfrentar time colombiano nesta quarta, pela Libertadores - (crédito: Reprodução/CazeTV)

O Corinthians multou André após gesto obsceno que gerou sua expulsão ainda no primeiro tempo diante do Palmeiras, na Neo Química Arena, no último domingo (12). A diretoria conversou sobre com o jogador sobre o lance e decidiu por puni-lo em 10% do salário registrado em carteira.

No início de abril, o Timão multou o também volante Allan, que fez o mesmo gesto obsceno. Na ocasião, ele segurou as partes íntimas e as apontou para um adversário na derrota para o Fluminense, no Maracanã.

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Agora, o Corinthians considera a situação resolvida. A diretoria avalia André como um jovem responsável e sem histórico de atitudes antidesportivas durante as categorias de base.

Nesta quarta-feira (15), o clube alvinegro volta a campo para enfrentar o Independiente Santa Fé, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Como a expulsão foi pelo Brasileirão, André está liberado para a partida, marcada para as 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.