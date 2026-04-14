Cruzeiro amplia contrato com Artur Jorge até 2030

Diretoria amplia confiança no técnico português em seu início no comando do time - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (14/4), a renovação contratual com o técnico Artur Jorge. O novo vínculo do treinador português com o Cabuloso, que seria até 2027, agora vai até o fim de 2030. A oficialização ocorreu por meio das redes sociais do clube. Nesse contexto, a extensão contratual foi definida após reuniões internas.

A renovação contratual ocorreu na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O acordo contou com a presença do presidente da SAF celeste, Pedro Lourenço. Enquanto isso, o clube divulgou oficialmente a informação em suas páginas oficiais na internet.

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Renovação ocorre após início no comando técnico

Nas redes sociais, o Cruzeiro informou a extensão do contrato do treinador. Em publicação oficial, o clube destacou o acerto entre as partes. Além disso, reforçou a continuidade do trabalho à frente da equipe. Dessa maneira, o vínculo foi formalizado publicamente. Assim, a diretoria confirmou a permanência do técnico até 2030.

Até o momento, Artur Jorge comandou o Cruzeiro em quatro partidas. O retrospecto inclui três vitórias, contra o Vitória, Barcelona-EQU pela Libertadores, e RB Bragantino. Por outro lado, a equipe registrou uma derrota diante do São Paulo. Nesse período, o treinador esteve à frente das atividades do elenco principal. Com isso, acumulou seus primeiros resultados no comando da equipe.

Enquanto isso, o Cruzeiro mantém a sequência da temporada com o elenco principal. A renovação contratual garante a continuidade do trabalho técnico iniciado em março. Além disso, o clube mantém o planejamento esportivo em andamento. Por fim, a oficialização do vínculo encerra o processo de definição sobre o comando técnico da equipe.