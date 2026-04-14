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CAMPEONATO BRASILEIRO

Cruzeiro amplia contrato com Artur Jorge até 2030

Treinador português amplia vínculo após início recente no comando técnico da Raposa

Diretoria amplia confiança no técnico português em seu início no comando do time - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Diretoria amplia confiança no técnico português em seu início no comando do time - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (14/4), a renovação contratual com o técnico Artur Jorge. O novo vínculo do treinador português com o Cabuloso, que seria até 2027, agora vai até o fim de 2030. A oficialização ocorreu por meio das redes sociais do clube. Nesse contexto, a extensão contratual foi definida após reuniões internas.

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A renovação contratual ocorreu na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O acordo contou com a presença do presidente da SAF celeste, Pedro Lourenço. Enquanto isso, o clube divulgou oficialmente a informação em suas páginas oficiais na internet.

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Renovação ocorre após início no comando técnico

Nas redes sociais, o Cruzeiro informou a extensão do contrato do treinador. Em publicação oficial, o clube destacou o acerto entre as partes. Além disso, reforçou a continuidade do trabalho à frente da equipe. Dessa maneira, o vínculo foi formalizado publicamente. Assim, a diretoria confirmou a permanência do técnico até 2030.

Saiba Mais

Até o momento, Artur Jorge comandou o Cruzeiro em quatro partidas. O retrospecto inclui três vitórias, contra o Vitória, Barcelona-EQU pela Libertadores, e RB Bragantino. Por outro lado, a equipe registrou uma derrota diante do São Paulo. Nesse período, o treinador esteve à frente das atividades do elenco principal. Com isso, acumulou seus primeiros resultados no comando da equipe.

Enquanto isso, o Cruzeiro mantém a sequência da temporada com o elenco principal. A renovação contratual garante a continuidade do trabalho técnico iniciado em março. Além disso, o clube mantém o planejamento esportivo em andamento. Por fim, a oficialização do vínculo encerra o processo de definição sobre o comando técnico da equipe.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/04/2026 17:50
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