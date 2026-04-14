Gama mira classificação com técnico surfando boa fase esportiva e pessoal

Mentor da temporada irretocável do Gama em 2026, o técnico Luís Carlos Souza está atravessando grande fase no meio esportivo, mas também enumera situações para comemorar na vida pessoal. No último sábado (11/4), uniu celebrações nos dois âmbitos. Antes de vencer o Inhumas, na Série D do Campeonato Brasileiro, e se isolar como o único treinador invicto nas quatro divisões do torneio nacional, o líder gamense driblou a agenda conturbada de jogos para viver as emoções do casamento da filha Lara Lisboa. Surfando em céu de brigadeiro, o comandante volta ao Bezerrão nesta quarta-feira (15/4), às 19h30, diante do Anápolis, com possibilidade real de classificação antecipada na Copa Centro-Oeste.

O duelo ante os goianos se apresenta na esteira das emoções proporcionadas por um sábado repleto de alegrias e compromissos importantes para o técnico do Gama. À tarde, Luís Carlos testemunhou o casamento da filha e cumpriu rigorosamente a tradição de levar a herdeira até o altar. O momento da entrada, inclusive, foi registrado pelo treinador nas redes sociais. O compromisso familiar no mesmo dia do jogo contra o Gama na Série D do Brasileirão exigiu, porém, adaptações no cronograma. Sem tempo para estender a comemoração após a cerimônia, o treinador se dirigiu ao Bezerrão com garbo e elegância.

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Separado da delegação, com quem habitualmente chega aos jogos do Gama, Luís Carlos adentrou ao Bezerrão trajando o mesmo terno cinza e gravata rosa cuidadosamente escolhidos para o casamento de Lara Lisboa. A cena, inclusive, atraiu a atenção de quem trabalha corriqueiramente no estádio alviverde. Houve quem aproveitou o momento para registrar fotos ao lado do treinador alviverde. Sorridente, o técnico entregava, ali, mais uma prova da dedicação ao clube comandado por ele desde 2025, ainda sem derrotas em 23 jogos no período marcado por dois títulos do Campeonato Candango.

"Sobre a beca, foi o casamento da minha filha, um dia importante para mim. Ainda bem que eu consegui conciliar as duas coisas. Não aproveitei toda a festa, mas foi o suficiente para ver a felicidade da minha filha", vibrou o técnico, em entrevista à transmissão oficial da Série D do Campeonato Brasileiro, já sem a roupa de gala e com a "skin" de técnico. Com o uniforme do Gama, Luís Carlos Souza liderou o clube na vitória tranquila diante do Inhumas, por 2 x 0, com manutenção da liderança e da invencibilidade na Série D do Brasileirão.

Nesta quarta-feira (15/4), o Gama volta ao Bezerrão com chances reais de confirmar a classificação antecipada para a próxima fase da disputa. Líder do Grupo B da Copa Centro-Oeste, o Periquito soma nove pontos e segue na competição com 100% de aproveitamento. O time goiano é o vice-líder da tabela. Assim, o triunfo mantém o alviverde no controle da chave e com o passaporte carimbado às quartas de final. Em caso de revés, o avanço deve esperar mais um pouco. Entretanto, se a consolidação da grande fase do Gama depender do momento pessoal e esportivo de Luís Carlos Souza, o cenário tem tudo para terminar, outra vez, com um final feliz.

*Estágiaria sob a supervisão de Danilo Queiroz

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