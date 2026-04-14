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LBF: Cerrado recebe São José no Sesc Ceilândia em duelo direto pelo G-8

Duelo entre Hilary Argueta e Juliana Souza é a atração da noite desta quarta-feira pela Liga de Basquete Feminino em um confronto entre dois dos melhores times da temporada da Liga de Basquete Feminino

Hillary Argueta turbina a campanha do time do DF - (crédito: @eyshyfotografa)
Hillary Argueta turbina a campanha do time do DF - (crédito: @eyshyfotografa)

O Cerrado entrará novamente em quadra nesta quarta-feira (15/4), às 19h30, para mais uma partida da Liga de Basquete Feminino. O jogo será em casa, no Sesc Ceilândia, e promete ter casa cheia. Os ingressos sáo gratuitos. As candangas estão uma posição à frente do São José. Em quadra, duas atletas chamam a atenção.

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A salvadorenha Hillary Argueta vem sendo a sensação do Cerrado no ano. Com números de craque, ela é a cestinha da equipe no campeonato com média de 15,3 pontos e lidera no ranking de rebotes (9,3) e assistências (3,2), além de ser a segunda jogadora com maior média de pontos em toda a liga.

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O São José tem um antídoto capaz de complicar a vida da equipe candanga. A ala-pivô Juliana Souza vem se destacando e ajudou na virada de chave das paulistas na temporada até então. Ela é a atleta com mais rebotes do time com média de 10,9, além de ter bom aproveitamento na média de pontos (11,5) e cestas de três (9,1).

O Cerrado vai para o jogo em busca da quarta vitória seguida para escalar na tabela e ter mais folga no G-8. As meninas treinadas por Ronaldo Pacheco chegam com muita moral na temporada, com apenas uma derrota e se estabelecendo na quinta posição com 11 pontos.

A quatro jogos do fim da primeira fase, o time candango precisa pontuar para relaxar na classificação e focar nas quartas de final, exatamente na fase em que caíram no ano passado. Com o apoio da torcida e embalada pela boa fase, a equipe almeja chegar mais longe nessa edição da Liga de Basquete Feminino.

As paulistas também vêm de boa sequência após não terem iniciado o campeonato com o pé direito. Com quatro derrotas nos cinco primeiros jogos, a equipe não vinha com bom desempenho. Entretanto, engrenou duas vitórias convincentes em seguida nas últimas duas rodadas, contra Sport e Salvador. O time treinado por Leandro Leal contabiliza 10 pontos e ocupa a sexta posição, uma abaixo do Cerrado na tabela de classificação.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 14/04/2026 17:36 / atualizado em 14/04/2026 17:36
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