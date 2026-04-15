João Fonseca domina Rinderknech e alcança quartas em Munique

João Fonseca superou mais uma vez o frio de 10ºC de Munique na abertura do ATP 500 - (crédito: Alexander Hassenstein/Getty Images via BMW/ATP500 Munique)

João Fonseca está nas quartas de final do ATP 500 de Munique. Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro número 35 do mundo derrotou o francês Arthur Rinderknech (26º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2 em 1h21 no saibro bávaro. O carioca de 19 anos havia vencido o adversário na semana passada no Masters 1000 de MOnte Carlo, no Principado de Mônaco. O duelo anterior foi mais difícil e teve duração de 2h32.

Em entrevista após o jogo na quadra, Fonseca analisou o triunfo em entrevista aos organizadores do ATP 500 de Munique. "Eu comecei muito bem. Estava muito focado para o jogo e sabia que seria difícil. Arthur é um grande jogador. Ele pode jogar um grande tênis, com bom saques, voleios e drop shots. Ele tem muitas armas, devolveu bem e eu precisava estar focado", comentou.

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Humilde, Fonseca não considerou o jogo fácil como o placar indica. "Foi 6/3 e 6/2, mas ele não diz o que foi o jogo. Foi equilibrado e fiquei feliz de jogar bem os pontos decisivos", disse.

Depois de encarar o frio de 10 graus em Munique, o número 1 do Brasil deve ter uma quinta-feira de descanso antes das quartas de final. Um dos planos dele é dar um pulinho no Allianz Arena para assistir a um jogo da Champions League. "Vamos tentar dar uma belicadinha ali no jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid", brincou em entrevista à ESPN Brasil.

O próximo adversário sai do duelo entre o estadunidense Ben Shelton (6º) e o belga Alexander Blockx (72º). "Agora é descansar, observar os próximos jogos. Conheço bem os dois. Treinei algumas vezes com o Shelton e o Blockx é um grande amigo meu do tempo de juvenil", afirmou.

A tendência é João Fonseca voltar ao Top 30 da ATP na próxima segunda-feira. Em caso de título, pode bater 25º do mundo no sétimo torneio disputado na temporada. Neste ano, ele já enfrentou os números 1, 2 e 3 do mmundo, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, respectivamente, e ganhou casca grossa para a sequência em 2026 com 10 vitórias e seis derrotas.

João Fonseca iguala em Munique o feito de Holger Rune O dinamarquês chegou às quartas de final em 2022 e em 2023 aos 19 anos. O brasileiro está nas quartas de final pela segunda vez consecutiva em um ATP na temporada e alcança o feito de Thomaz Bellucci, o último compatriota a chega a essa fase em Munique.