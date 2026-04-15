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COPA DO MUNDO 2026

Treinador do Irã garante seleção na Copa: "Não há razão para não participar"

Amir Ghalenoei declarou que persas estarão no Mundial, apesar do conflito com os Estados Unidos em seu território

Treinador considera participação iraniana como uma missão divina - (crédito: Foto: Adam Nurkiewicz/Getty Images)
Treinador considera participação iraniana como uma missão divina - (crédito: Foto: Adam Nurkiewicz/Getty Images)

Depois de muitas incertezas, o Irã parece cada vez mais próximo de disputar a Copa do Mundo. O país, que vive um conflito bélico com os Estados Unidos, chegou a ameaçar um boicote, colocando em risco a sua participação no torneio.

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Entretanto, o cenário vem mudando nos últimos e os Persas devem estar normalmente na competição. Quem garante isso é o treinador do Irã, Amir Ghalenoei, que declarou em entrevista à agência de notícias alemã "DPA" que há não motivos para que sua equipe fique de fora.

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"A seleção iraniana vai participar da Copa do Mundo de 2026, apesar de o país estar em guerra com os Estados Unidos. Não há razão para o Irã não participar. É a vontade de Deus. Estamos trabalhando intensamente na preparação final, que deverá incluir jogos", afirmou Ghalenoei.

Recentemente, o Irã entrou em campo na Data Fifa, após o início do conflito contra os Estados Unidos. Em amistosos realizados na Turquia, a seleção perdeu para a Nigéria por 2 x 1 e goleou a Costa Rica por 5 x 0. Inclusive, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, compareceu no segundo para tratar da participação iraniana na Copa.

O páis chegou a sugerir que seus jogos, marcados para Seattle e Los Angeles, fossem alterados para o México. Entretanto, a entidade nem se quer chegou a cogitar as mudanças. O Irã está no Grupo G da Copa, com Nova Zelândia, Egito e Bélgica.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/04/2026 14:55
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