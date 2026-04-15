Treinador do Irã garante seleção na Copa: "Não há razão para não participar"

Depois de muitas incertezas, o Irã parece cada vez mais próximo de disputar a Copa do Mundo. O país, que vive um conflito bélico com os Estados Unidos, chegou a ameaçar um boicote, colocando em risco a sua participação no torneio.
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Entretanto, o cenário vem mudando nos últimos e os Persas devem estar normalmente na competição. Quem garante isso é o treinador do Irã, Amir Ghalenoei, que declarou em entrevista à agência de notícias alemã "DPA" que há não motivos para que sua equipe fique de fora.
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"A seleção iraniana vai participar da Copa do Mundo de 2026, apesar de o país estar em guerra com os Estados Unidos. Não há razão para o Irã não participar. É a vontade de Deus. Estamos trabalhando intensamente na preparação final, que deverá incluir jogos", afirmou Ghalenoei.
Recentemente, o Irã entrou em campo na Data Fifa, após o início do conflito contra os Estados Unidos. Em amistosos realizados na Turquia, a seleção perdeu para a Nigéria por 2 x 1 e goleou a Costa Rica por 5 x 0. Inclusive, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, compareceu no segundo para tratar da participação iraniana na Copa.
O páis chegou a sugerir que seus jogos, marcados para Seattle e Los Angeles, fossem alterados para o México. Entretanto, a entidade nem se quer chegou a cogitar as mudanças. O Irã está no Grupo G da Copa, com Nova Zelândia, Egito e Bélgica.
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