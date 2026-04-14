Capital visita Vila Nova em confronto inédito pela penúltima rodada

O Capital desembarca em Goiânia para enfrentar o Vila Nova nesta quarta-feira (15/4), em partida válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Centro-Oeste. A partida, com início às 21h30, é um duelo decisivo para as pretensões das equipes no Grupo A da competição regional.
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Com o segundo, terceiro e quarto colocados empatados com quatro pontos, uma vitória para qualquer um dos lados significa dar um passo fundamental rumo à classificação. Devido o critério de saldo de gols, o Tigrão ocupa a segunda colocação e o Coruja a quarta posição. Apenas os dois primeiros colocados avançam às quartas de final. O jogo terá transmissão ao vivo no canal SportyNet, no YouTube.
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“Temos que procurar nos manter, encontrar uma consistência. É um jogo importante, a vitória nos coloca dentro da zona de classificação para, depois, decidirmos em casa contra o Operário-MS. Agora, obviamente precisamos trabalhar para recuperar os atletas do último jogo e projetarmos a partida contra o Vila Nova. Não tenham dúvida que montaremos mais uma equipe qualificada para fazer uma boa apresentação”, afirmou Luizinho Vieira, treinador do Capital.
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O tricolor vem de vitória em casa, na Série D do Campeonato Brasileiro, no último domingo (12/4), contra o Operário de Várzea Grande, e é o líder do grupo A4, com seis pontos. Contudo, na Copa Centro-Oeste, o time ainda vive um período instável, acumulando uma vitória, um empate e uma derrota. A partida contra o Vila Nova será a primeira da história entre as equipes e ocorre em um momento essencial para os times seguirem vivos na competição.
“Não dá tempo de respirar e comemorarmos a última vitória. Em Goiânia, já vamos em busca da nossa classificação, até o último minuto. Precisamos mostrar para a nossa torcida que o Capital é um time grande e merece chegar longe em todos os torneios que disputarmos”, verbalizou Moisés Tobinha, atacante do Coruja.
O Vila Nova vive grande fase. Não perde desde a estreia da Copa Centro-Oeste, contra o Rio Branco-ES, em 24 de março. Com o comando do treinador Guto Ferreira, a equipe tem se mostrado mais segura ofensivamente. O destaque vai para a goleada por 6 x 0 em cima do Operário-MS. Na última partida, em confronto válido pela Série B do Brasileirão, o Tigrão venceu a Ponte Preta, fora de casa, por 1 x 0.
Ficha técnica
Capital
Luan; Mika, Richardson, Lucas e Renan; Esdras (Nescau), Rodriguinho e Jerry; Cesinha, Deysinho e Mira
Técnico: Luizinho Vieira
Vila Nova
Gabriel Átila; Gio, Carlão, Samuel e Alex Haren; Enzo, Guilherme, Kerlon e Soares; Jackson e Ruan Ribeiro
Técnico: Guto Ferreira
Horário: 21h30
Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia
Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)
Transmissão: SportyNet (YouTube)
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
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