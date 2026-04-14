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PALAVRAS DA LENDA

Para Zico, França e Espanha são as únicas capazes de impedir hexa do Brasil

Ídolo do Flamengo concedeu palestra em Harvard, nos Estados Unidos, onde também falou sobre trajetória como jogador e sacrifícios da profissão antes do lançamento do filme 'Zico, o Samurai de Quintino'

Zico, durante o programa - (crédito: Ascom/ Zico)
Zico, durante o programa - (crédito: Ascom/ Zico)

O ex-jogador de futebol e ídolo do Flamengo, Arthur Antues Coimbra, o Zico, concedeu, nesta terça-feira (14/4), uma palestra para alunos brasileiros e internacionais na universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O evento foi um episódio do talk show Brasil Project 2026, comandado pelo brasileiro Virtuoso Cesario. 

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Durante a palestra, Zico respondeu aos alunos e falou sobre diversos temas e fez um relato intenso da carreira como jogador de futebol e ainda falou um pouco sobre o futebol brasileiro. Citou exemplos de ex-colegas de profissão, e ressaltou a importância da dedicação e das preparações físicas e técnicas para chegar ao sucesso. 

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Ao relembrar as dificuldades enfrentadas durante o tempo em que frequentou os gramados, citou a importância de fazer sacrifícios. "A gente cria nossos sonhos, nossos objetivos, e é preciso brigar, fazer sacrifícios, ficar longe da família. Precisei passar, muitas vezes, mais da metade do ano fora de casa. E lógico, sabemos que é preciso de determinação, superação, para poder passar por esses momentos", relembrou. 

Assista a um trecho da palestra com Zico: 

 

Para Zico, Brasil tem poucos adversários na busca pelo hexa

Questionado sobre a Seleção Brasileira, o ex-camisa 10 do Flamengo afirmou acreditar no trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti, à frente da Canarinho. De acordo com ele, apenas França e Espanha são capazes de impedir com que o Brasil chegue ao sexto título Mundial durante a próxima edição da Copa do Mundo, marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos EUA, México e Canadá. 

A participação do talk show também serviu como divulgação do filme que contará a história do ex-meio-campista, inclusive, durante o tempo da carreira como jogador e técnico no Japão. O longa Zico, o Samurai de Quintino, entra em cartaz no dia 30 de abril. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 14/04/2026 22:08
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