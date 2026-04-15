Copa Centro-Oeste: Capital empata com Vila Nova e segue fora do G-2

O Capital empatou com o Vila Nova, ocupa o quarto lugar e está em situação delicada na Copa Centro-Oeste - (crédito: Divulgação)

Capital e Vila Nova empataram por 0 x 0 na noite desta quarta-feira (15/4), em duelo válido pela quarta rodada do Grupo A da Copa Centro-Oeste. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos cinco pontos e seguiram empatadas na tabela. Ambos os times estão fora da zona de classificação. O tigrão ocupa a terceira posição e a coruja a quarta colocação. Os líderes, empatados com sete pontos, são Araguaína (TO) e Rio Branco (ES).

No apito inicial, o Capital ignorou a pressão de atuar longe de casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia. Em busca de um resultado crucial, o Tricolor ditou o ritmo no início do primeiro tempo. No comando da posse de bola e com uma marcação alta para sufocar o adversário.

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Pelo corredor direito, a equipe candanga encontrava o caminho para agredir a meta rival. No círculo central, o camisa 10 da Coruja, ex-jogador do Vila Nova, Matheusinho, regia o meio-campo como um maestro e distribuía o jogo com precisão.

O Vila Nova demorou para encontrar o bom futebol no primeiro tempo por estar jogando com o time reserva. Contudo, a partir dos 20 minutos, o time goiano melhorou a saída de bola e criou boas oportunidades.

A melhor chance saiu dos pés do camisa 18, Enzo, após ele arriscar chute de meia distância. Entretanto, o goleiro do Capital, Luan, fez boa defesa para garantir o zero no placar. Apesar da oportunidade, os goleiros pouco trabalharam na primeira etapa, e as equipes foram para o vestiários com o 0 x 0.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Vila Nova seguiu superior no jogo. Jogando em casa a equipe se mostrava mais inteligente em suas jogadas e dominava a partida. Contudo, o Tigrão não conseguia ameaçar o gol do tricolor e o zero permanecia no placar. A grande chance de abrir o placar veio com a cabeça do camisa 33 Bruno Xavier, mas Luan fez novamente grande defesa para salvar a coruja.

Apesar de não dominar o jogo como em grande parte da primeira etapa, o Capital não se entregava. Em grande partida defensiva a equipe se lançava em jogadas de velocidades para abrir o placar. O lance mais claro do jogo saiu dessa forma, após Cesinha receber a bola dentro da área, após contra-ataque, livre de marcação. Entretanto, Dalberson defendeu a finalização do meia com a ponta do pé, e salvou o Vila. Dessa forma, o zero permaneceu até o apito final.

Ficha técnica

Vila Nova 0

Dalberson; Hayner, Tiago Pagnussat, Anderson Jesus, Willian Formiga, Enzo, João Vieira, Dodô (Natan Camargo), Bruno Xavier (Kerlon), Ruan Ribeiro (Soares) e Gustavo Puskas (Jackson).

Técnico: Guto Ferreira

Capital 0

Luan; Genilson, Richardson, Lucas Oliveira, Zé Mateus, Renan, Moisés (Cesinha), Rodriguinho (Jerry), Nescau (Lessinho), Matheusinho (Mira) e Yann Rolim.

Técnico: Luizinho Vieira

Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Cartão amarelo: Mira

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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