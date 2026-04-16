Palmeiras sofre, mas vence o Sporting Cristal no Allianz Parque

O Palmeiras suou mais do que esperava, mas venceu o Sporting Cristal por 2 x 1, nesta quinta-feira (16/4), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Verdão controlou a partida em todo momento e chegou a abrir o placar cedo com Murilo. Contudo, um golaço de González pressionou a equipe de Abel Ferreira por quase todo o empate. O gol do triunfo veio apenas na reta final do confronto, em pênalti convertido por Flaco López.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos somados. O Sporting Cristal caiu para a segunda posição, com três pontos. Na próxima rodada, o Verdão encara o Cerro Porteño, no Paraguai, enquanto os peruanos enfrentam o Junior Barranquilla, em seus domínios.

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Aproveitando o fator casa e buscando sua primeira vitória na Libertadores, o Palmeiras começou a partida com tudo e pressionando desde os minutos iniciais. Aos sete, Sosa recebeu lindo passe de Andreas e ficou cara a cara, mas pegou mal na bola e mandou pra fora. Depois, Arias mandou uma bomba de fora da área e Enriquez se esticou todo para espalmar.

Contudo, a grande chance veio aos 17, depois que Giay cruzou rasteiro. A bola chegou a Arias de frente para o gol, mas o goleiro peruano fez um verdadeiro milagre para evitar o tento. Mas, de tanto pressionar, o gol era questão de tempo. Aos 26, após cobrança de escanteio, o zagueiro Murilo subiu no segundo andar para cabecear e fazer 1 x 0.

E o Verdão seguiu em cima e pressionando em busca do segundo gol. Allan, Ramón Sosa e Marlon Freitas tiveram chance, mas todos pecaram na finalização. Contudo, quem viria a alterar o marcador seria o Sporting Cristal, e um golaço. Ávila recebeu pela esquerda e cruzou na entrada da área. González pegou de primeira, acertando um sem pulo sensacional, sem chances para Carlos Miguel. Assim, as equipes foram para o intervalo empatando em 1 x 1.

O segundo tempo começou muito complicado para o Verdão. Afinal, a equipe encontrou dificuldades para criar oportunidades. Para piorar, a equipe peruana abusava da cera para conseguir segurar o empate no Allianz Parque. A primeira boa chance palestrina veio apenas aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Arias pegou o rebote e finalizou de fora da área, mas Enriquez apareceu novamente para fazer a defesa. No lance seguinte, o Palmeiras chegou a balançar as redes com Flaco López, mas o argentino estava em posição de impedimento.

Nos minutos finais, o Palmeiras aumentou sua pressão em busca do gol da vitória. Allan até tentou em linda chapada, que explodiu no travessão. Contudo, o Verdão conseguiu chegar ao gol da vitória em um pênalti. O jovem Arthur foi derrubado por Cuenca e, após análise do VAR, o árbitro Piero Maza apontou para a marca da cal. Flaco López bateu com categoria, no cantinho, para colocar o Alviverde novamente na frente.

Os peruanos, por outro lado, não se deram por vencidos e pressionaram nos acréscimos em busca do empate. Assim, brilhou a estrela de Carlos Miguel. Após cruzamento na área, Felipe Vizeu ajeitou e Mateo Rodríguez cabeceou à queima-roupa, mas o goleiro palmeirense fez uma defesaça. Depois, em nova bola na área, Iberico emendou outra cabeçada perigosa, que passou raspando a trave. Contudo, o Verdão conseguiu se segurar na reta final para somar sua primeira vitória na Copa Libertadores.

PALMEIRAS 2X1 SPORTING CRISTAL

Libertadores 2ª Rodada

Data e horário: 16/4/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Murilo, 26/1ºT (1-0); Juan González, 40/1ºT (1-1); Flaco López, 34/2ºT (2-1)



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Arthur, 24/2ºT), Gustavo Goméz, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Allan (Lucas Evangelista, 42/2ºT); Arias (Felipe Anderson, 42/2ºT), Flaco López e Ramón Sosa (Luighi, 24/2ºT). Técnico: Abel Ferreira



SPORTING CRISTAL: Enriquez; Sosa (Benavente, 39/2ºT), Araújo, Lutiger e Cristiano; Yotun, Cazonatti (Mateo Rodríguez, 39/2ºT) e Juan González (Cuenca, 24/2ºT); Ávila (Felipe Vizeu, 13/2ºT), Maxloren Castro (Santiago González, 13/2ºT) e Iberico Técnico: Zé Ricardo.



Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Santiago González, Enriquez e Felipe Vizeu (SPC)