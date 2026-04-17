Menino ou menina? Em vídeo, Éder e Tainá Militão revelam sexo do primeiro bebê do casal

Um vídeo, uma tela em branco e uma notícia que mudou tudo. Foi assim que Éder Militão e Tainá anunciaram, nesta sexta-feira (17), que estão à espera de um menino em publicação que rapidamente ganhou força nas redes e puxou uma onda de reações.

A publicação se inicia com os dois vendados, em um vídeo preto e branco, diante de uma tela ainda sem cor. Sem qualquer roteiro, o casal então começa a pintar o quadro com a cor do sexo do bebê, mas sem revelar ao público se era azul ou rosa. A ideia parte de uma descoberta em comum, junto com os seguidores.

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O vídeo só ganha cor a partir do momento que eles retiram as vendas e, assim, o registro deixa de ser preto e branco para ganhar cores vibrantes. A tinta azul espalhada sem qualquer direção pelo quadro revela o sexo do primeiro filho do casal e define o clima da sequência.

A reação vem na mesma medida: abraços, beijos e emoção. Tainá, que compartilhou o vídeo em seu perfil, ainda deixou uma mensagem dedicada ao bebê afirmando que ele é aguardado "com todo amor do mundo".

Vídeo da revelação

Reação nas redes sociais

Entre amigos e seguidores, a publicação causou uma comoção generalizada. As mensagens seguem uma linha em comum: afeto, felicidade e identificação com a família.

Todo amor do mundo pra vocês, escreveu uma seguidora. Outra conectou os filhos já existentes: Dois meninos e duas meninas. A família de vocês completa. E houve quem se sentisse parte do moento: Chorei demais!!! Estou muito emocionada!!!.

Éder e Tainá Militão

Primeiro bebê do casal, o novo membro da família também é bastante aguardado por seus três irmãos. Tainá é mãe de Helena, de cinco anos, e Matteo, de três, frutos de seu relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo. Já Cecília, de três anos, nasceu da relação passada de Éder com Karoline Lima.

Tainá anunciou a gravidez no fim de março, também com vídeo nas redes sociais. No registro, o casal aparece em um jardim, em clima de romance, até que ela expõe o primeiro ultrassom e oficializa a novidade.

A vida foi acontecendo e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: Agora somos 6. Mais um pedacinho nosso chegando pra transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor.

Tainá Castro e o zagueiro do Real Madrid Eder Militão casaram-se em uma grande cerimônia em São Paulo, no dia 18 de julho. O evento foi privativo e discreto, com a presença apenas de familiares, amigos e algumas personalidades ilustres.