Real Madrid prepara barca e fará reformulação do elenco

Gonzalo Garcia deve integrar a barca do Real Madrid para a próxima temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

Eliminado da Liga dos Campeões e longe da disputa do título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vive uma temporada marcada por fracassos e deve ficar sem títulos. Dessa forma, o gigante espanhol prepara uma barca e fará uma reformulação do elenco. Assim, o técnico Álvaro Arbeloa e alguns jogadores devem sair, de acordo com o jornal "The Athletic".

Entre os jogadores que devem integrar a barca estão os zagueiros David Alaba e Raul Asencio, o volante Dani Ceballos e o atacante Gonzalo Garcia. Além deles, outros jogadores terão o futuro discutido após o fim da temporada 2025/26, em junho. Entre eles, portanto, o lateral-direito Dani Carvajal e o zagueiro Antonio Rüdiger, que têm contrato até o meio do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a eliminação na Liga dos Campeões, o presidente Florentino Pérez levantou o tom das cobranças e classificou a temporada do Real Madrid como "decepcionante". O mandatário, aliás, manifestou insatisfação com o fato do clube terminar a segunda temporada seguida sem títulos relevantes. Na anterior, o Real ganhou a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental. Dessa vez, não ganhou nada.

Eliminado da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, o Real Madrid tem compromissos apenas pelo Campeonato Espanhol até o fim da temporada 2025/26. Em segundo lugar com 70 pontos, o time merengue está a nove atrás do líder Barcelona. Restam sete rodadas, incluindo um clássico com o Barcelona, no dia 10 de maio, pela 35ª rodada da competição.