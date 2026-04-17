Clube da Vizinhança, na Asa Sul, homenageia Oscar Schmidt

O Clube Social Unidade de Vizinhança nº 1, da Asa Sul, homenageou, nas redes sociais, o ídolo do basquete Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira (17/4). O atleta, que veio para Brasília aos 13 anos, deu os primeiros passos na carreira no centro esportivo, localizado na entrequadra da 108 e 109 Sul, sob o comando de Laurindo Miura.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Foi aqui que vieram os primeiros arremessos. Os primeiros sonhos. Os primeiros sinais de uma grandeza que o mundo inteiro viria a conhecer”, publicou o perfil do Clube da Vizinhança. "É uma despedida que entristece. Mas também emociona lembrar que o Vizinhança fez parte do início de uma história tão grandiosa, construída com talento, disciplina, paixão e amor pelo basquete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Laurindo Miura, treinador do Clube da Vizinhança na época, foi um dos principais incentivadores para que o jovem Oscar se dedicasse ao basquete. Durante toda a carreira, o atleta lembrava com carinho sobre os primeiros anos no centro esportivo.
Em Brasília, Oscar disputou contra equipes tradicionais até os 16 anos, quando foi para São Paulo. Oscar Schmidt, o Mão Santa, morreu aos 68 anos, após um mal estar, em Santana de Parnaíba (SP). Ele lutava contra um câncer cerebral há mais de uma década.