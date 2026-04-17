Tadeu Schmidt se despede do irmão, Oscar Schmidt: " Minha maior referência!"

“Meu maior ídolo”. Assim se despediu Tadeu Schmidt, irmão mais novo de Oscar Schmidt. Nas redes sociais, o apresentador do Big Brother Brasil se pronunciou pela primeira vez sobre o falecimento do irmão, na tarde desta sexta-feira (17/4). Em um carrossel de fotos, compartilhou lembranças da infância, da adolescência e dos momentos juntos no decorrer da vida.

Em 1974, aos 16 anos, Oscar soube do nascimento de Tadeu em um ginásio no qual treinava na época, em Natal (RN). Crescido em um meio esportivo, o apresentador do Big Brother Brasil (BBB), que tinha o irmão como referência, ainda tentou se aventurar como atleta de vôlei, mas abandonou no meio do caminho. O natalense, no entanto, descobriu o outro lado da moeda e apostou na carreira de jornalista.

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Tadeu nunca escondeu a admiração pelo irmão mais velho e, quando questionado sobre Oscar, sempre respondia com deslumbre. “Sempre quis ser atleta. Como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também”, respondeu em participação no Altas Horas. Nas redes sociais, não era diferente: também exaltava o irmão e não escondia que o tinha como inspiração. “Antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. Imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo”, escreveu em publicação no Instagram.

Desta vez, a postagem foi um adeus a um irmão. “Meu ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz”.



*Estagiária sob a supervisão de Silvio Queiroz

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