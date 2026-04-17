Brasília Basquete encara Bauru em meio ao luto por Oscar Schmidt

Um dia depois do falecimento de Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro, o Brasília Basquete volta à quadra neste sábado (18/4) para a sua última partida antes dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo contra o Bauru ocorre às 11h, no Ginásio Nilson Nelson, e os ingressos podem ser adquiridos no app da equipe. Ambos os times já estão classificados; no primeiro encontro entre eles, em dezembro, o grupo da capital venceu por 71 x 66, em São Paulo.

Oscar Schmidt falaceu na tarde desta sexta-feira (17/4), mas sua aura não deixou a quadra. Ela flutua no ar a cada vez em que a bolar subir em uma partida do NBB Quando o jogo começar, ficará claro: sua história não terminou, pois ele se tornou parte do próprio espírito do basquete nacional.

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Em nota, o Brasília Basquete homenageou o campeão Pan Americano em 1987: Hoje o basquete brasileiro perde seu maior ícone. Oscar Schmidt não foi apenas um atleta, foi sinônimo de paixão, entrega e amor ao jogo. Uma história inesquecível e um legado que jamais será apagado. Obrigado por tudo, Mão Santa.Descanse em paz”.

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Após o tropeço em casa na última rodada, o Brasília Basquete cedeu a quarta colocação do NBB para o Flamengo. No entanto, o cenário pode mudar já neste sábado, pois uma vitória contra o Bauru iguala o número de triunfos (28) e devolve o posto aos candangos, que levam vantagem no confronto direto. Os extraterrestres venceram o Rubro-negro tanto no Distrito Federal quanto no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Flamengo encerrou sua participação na primeira fase nesta terça-feira ao vencer o clássico contra o Vasco, o resultado selou o rebaixamento do rival para a Liga Ouro.

“Playoff é outro campeonato. Ainda dependemos da vitória diante do Bauru para garantir o quarto lugar e começar a pensar 110% nos playoffs. Sabemos que enfrentar o Caxias ou o União não vai ser fácil, independente de quem vier será um time experiente e isso pode ser perigoso. Sofremos com isso na última temporada diante do São Paulo e agora vamos entrar mais concentrados do que nunca para avançar às quartas de final. Dentro de casa estamos muito fortes, a torcida faz a diferença, e a nossa mentalidade é impor o nosso ritmo desde o primeiro jogo. Mas agora é vencer o Bauru amanhã e assegurar essa posição”

Na primeira fase, o Brasília acumula grandes apresentações. No Ginásio Nilson Nelson, a franquia exibe seu melhor basquete e soma 16 vitórias em 18 partidas até o momento. Os únicos resultados negativos em casa ocorreram diante dos líderes da tabela, Franca (1º) e Pinheiros (2º). Fora de casa, os extraterrestres também sustentam uma campanha positiva: em 19 confrontos, a equipe saiu vencedora em 11 oportunidades. O destaque do time na temporada é o armador argentino Facundo Corvalan, com média de 15 pontos por jogo.



O Bauru vem de derrota fora de casa para o Rio Claro por 95 x 63. Ao todo, o time soma 21 vitórias e 16 derrotas em 37 jogos e ocupa a décima colocação na tabela. Um triunfo contra o Brasília pode fazer a franquia subir posições. O destaque da equipe paulista na temporada é o armador americano Dontreel Brite, com média de 18,5 pontos por jogo.





